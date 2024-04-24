Вот зачем нужно проверять компрессию двигателя каждые 30 тысяч километров

Компрессия двигателя внутреннего сгорания (ДВС) — важный показатель состояния силового агрегата, определяющий его работоспособность и эффективность.
Падение компрессии может быть вызвано различными факторами, такими как агрессивное вождение, использование некачественных топлива и масла, а также износ внутренних компонентов двигателя.
Рекомендуется проверять компрессию каждые 30-40 тысяч километров пробега, чтобы своевременно выявлять изменения в работе ДВС и предотвращать серьезные поломки.
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