Вот зачем нужно проверять компрессию двигателя каждые 30 тысяч километров

Компрессия двигателя: ключевой параметр состояния и его отслеживание

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Компрессия двигателя внутреннего сгорания (ДВС) — важный показатель состояния силового агрегата, определяющий его работоспособность и эффективность.

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Падение компрессии может быть вызвано различными факторами, такими как агрессивное вождение, использование некачественных топлива и масла, а также износ внутренних компонентов двигателя.

Рекомендуется проверять компрессию каждые 30-40 тысяч километров пробега, чтобы своевременно выявлять изменения в работе ДВС и предотвращать серьезные поломки.