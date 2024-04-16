Больше без штрафов за превышение скорости: за сколько метров нужно сбросить скорость перед дорожной камерой, чтобы не получить "письмо счастья"?

Чтобы не получить штраф, нужно снизить скорость за 200 метров перед камерой

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Водителим следует начинать сбрасывать скорость за 300 — 400 метров до подъезда к камерам наблюдения, чтобы избежать штрафов за превышение скорости.

Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако стоит помнить, что не все камеры установлены напротив движения, что может побудить водителей к резкому ускорению после проезда камеры и, следовательно, к новым нарушениям.