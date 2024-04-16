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Стало известно, что думают россияне о китайских автомобилях

Правда о китайских машинах, о которой скрывает автопром

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Авто

Недавнее исследование от "Открытие Авто" показало, что большинство россиян относятся к китайским автомобилям с недоверием. Они указывают на проблемы с кузовом, коррозией, подвеской и лакокрасочным покрытием.

Правда о китайских машинах, о которой скрывает автопром
Фото: openverse by ROCostiTheBunnyCZ is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако представители автобизнеса, работающие с китайскими марками, утверждают обратное, отмечая превосходство китайских машин в некоторых аспектах. Мнения владельцев китайских автомобилей разделились: одни утверждают, что их машины выдерживают испытание временем, другие жалуются на неполадки, особенно в электронике.

Вопрос о том, преодолеют ли китайские автомобили испытание временем, остается открытым.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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