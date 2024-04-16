Стало известно, что думают россияне о китайских автомобилях

Недавнее исследование от "Открытие Авто" показало, что большинство россиян относятся к китайским автомобилям с недоверием. Они указывают на проблемы с кузовом, коррозией, подвеской и лакокрасочным покрытием.
Однако представители автобизнеса, работающие с китайскими марками, утверждают обратное, отмечая превосходство китайских машин в некоторых аспектах. Мнения владельцев китайских автомобилей разделились: одни утверждают, что их машины выдерживают испытание временем, другие жалуются на неполадки, особенно в электронике.
Вопрос о том, преодолеют ли китайские автомобили испытание временем, остается открытым.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.