Стало известно, что думают россияне о китайских автомобилях

Правда о китайских машинах, о которой скрывает автопром

0:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Недавнее исследование от "Открытие Авто" показало, что большинство россиян относятся к китайским автомобилям с недоверием. Они указывают на проблемы с кузовом, коррозией, подвеской и лакокрасочным покрытием.

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Однако представители автобизнеса, работающие с китайскими марками, утверждают обратное, отмечая превосходство китайских машин в некоторых аспектах. Мнения владельцев китайских автомобилей разделились: одни утверждают, что их машины выдерживают испытание временем, другие жалуются на неполадки, особенно в электронике.

Вопрос о том, преодолеют ли китайские автомобили испытание временем, остается открытым.