Совет, который точно сделает вас увереннее при общении с инспектором ДПС

Автоэксперт рассказал, почему не стоит бояться остановки сотрудником ГИБДД

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Новая статья из журнала "За рулем" разъясняет, как именно сотрудники ДПС принимают решение об остановке того или иного водителя. В тексте подчеркивается, что неправильно рассматривать инспекторов как простых "охотников" за нарушителями.

Фото: Pravda.Ru by Даниил Полоников

В действительности, у инспекторов ДПС есть ограниченное число веских причин для остановки автомобиля. Однако причины для того, чтобы не останавливать, также имеются, и каждая из них имеет свою значимость.

Одним из аспектов, подчеркнутых в статье, является сохранение хороших отношений с начальством. Это действительно важно, поскольку инспектору не выгодно попадать в конфликты с руководством. Несправедливое обвинение водителя может отразиться на самом инспекторе, если водитель обратится в ГИБДД или в прокуратуру.

В статье также отмечается, что процесс становления полицейским далек от простоты. Кандидаты проходят строгие проверки, включая проверку судимостей у родственников. Также необходимо успешно сдать нормативы, пройти медицинский осмотр, психологические тесты и иногда даже полиграф.

После такого тщательного отбора каждый полицейский бережет свой статус и опасается служебной проверки.

Санкции за нарушения могут быть серьезными: от вынесения предупреждения о неполном служебном соответствии до увольнения. Жалобы на инспекторов, в свою очередь, являются сигналом руководству и могут привести к нежелательным последствиям для карьеры инспектора.