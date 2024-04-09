Штрафы за игнорирование пешеходов: что грозит водителям за неуважение на дороге?

Когда водителей могут оштрафовать за непропуск пешеходов вне пешеходных переходов?

Портал njcar. ru выяснил у представителя ГИБДД, в каких ситуациях водителей могут оштрафовать за непропуск пешеходов вне пешеходных переходов.

Фото: Wikipedia by Tom Thiel

Согласно статье 12.18 КоАП, за неуступку дороги пешеходам, обладающим приоритетом, водителям грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.

Правила дорожного движения также устанавливают обязанность уступать дорогу пешеходам при поворотах, съезде с дороги и на проезжей части в жилых зонах, даже если нет пешеходных переходов.

Водителям необходимо учитывать, что пешеходы имеют полные права на дороге и их безопасность должна быть обеспечена в соответствии с правилами дорожного движения.