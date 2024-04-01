Методы остановки: что делать, если ДПС идет на крайние меры?

Правила принудительной остановки в регламенте ГИБДД

В регламенте ГИБДД установлены правила принудительной остановки, включая использование мигалок и звуковых сигналов.

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Однако, в определенных ситуациях могут быть применены более радикальные методы, такие как развёртывание полосы с металлическими шипами или даже использование огнестрельного оружия в случае угрозы безопасности граждан.

Водителям следует быть внимательными к сигналам ДПС и соблюдать законные требования для избежания неприятных ситуаций на дороге.