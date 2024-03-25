Лидер Bentley возглавит Aston Martin: что это значит для мирового автопрома?

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Глава Bentley Адриан Холлмарк теперь будет возглавлять Aston Martin

2:23
Авто

Адриан Холлмарк, глава компании Bentley, был назначен на должность генеральногодиректора Aston Martin с целью стабилизировать роскошного автопроизводителя, синонимичного Джеймсу Бонду. Холлмарк заменит 77-летнего Амедео Фелиса не позднее 1 октября, заявила компания Aston Martin в пятницу. Он станет четвертым генеральным директором, возглавляющим компанию, с момента, когда биллионер Лоуренс Стролл стал исполнительным председателем в 2020 году.

Глава Bentley Адриан Холлмарк теперь будет возглавлять Aston Martin
Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Холлмарк, 61 год, возглавлял Bentley в течение последних шести лет, укрепляя его маржинальность за счет персонализированных автомобилей и внедрения строжайшей дисциплины в ценообразование и управление запасами. Трансформация Aston Martin является одним из самых захватывающих проектов в индустрии роскошных автомобилей, сказал Холлмарк, который ранее занимал высокие посты в Porsche и Jaguar Land Rover.

Aston Martin неоднократно нуждался в дополнительном капитале с тех пор, как Стролл спас компанию четыре года назад. Саудовский Фонд государственного инвестирования, китайская группа Zhejiang Geely Holding Co. и производитель электромобилей Lucid Group Inc. приобрели акции в британской компании с середины 2022 года.

Объявление о назначении генерального директора следует за завершением Aston Martin рефинансирования на сумму 1,15 миллиарда фунтов стерлингов ($1,4 миллиарда), чтобы облегчить беспокойство инвесторов о своей финансовой отчетности.

Во время своего руководства Bentley, Холлмарк помог изменить ситуацию с ультра-роскошным британским брендом путем снижения затрат, повышения цен и фокусирования на персонализированных автомобилях. Он переходит в Aston Martin после второго лучшего года Bentley в его истории.

"На несколько тысяч автомобилей больше, чем мы продавали в 2000-х годах, мы теперь зарабатываем в три или четыре раза больше прибыли в год", — сказал он журналистам в этом месяце.

Холлмарк также отложил запуск первого полностью электрического автомобиля Bentley до конца 2026 года, а не в следующем году. Это отражает решение Aston Martin, которая отложила запуск своей первой модели на батарейном приводе на год из-за недостатка спроса.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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