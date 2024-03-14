Почему китайцы отказываются от машин отечественного производства, выбирая иномарки

Почему китайцы предпочитают иностранные автомобили своим собственным

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В Китае, несмотря на огромный объём продаж автомобилей, предпочтение отдаётся моделям известных мировых брендов, таким как Honda, Nissan, Toyota и Volkswagen.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Даже таксисты выбирают немецкие Volkswagen, японские Nissan и американские Buick. Местные автолюбители скептически относятся к китайским брендам из-за их репутации ненадёжности.

В то же время импортные бренды постепенно увеличивают свою долю на китайском рынке, вызывая рост конкуренции для местных производителей.