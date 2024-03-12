Mercedes продолжит выпускать свой самый дешевый бензиновый автомобиль, потому что электромобили все еще дороги

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Mercedes пересматривает свои планы по электрификации: A-Class не будет снят с производства в 2024 году

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Авто

Mercedes меняет свои планы по электрификации: ожидаемый уровень продаж гибридов и электромобилей до 2025 года сокращен с 50% до 21%. В связи с этим срок службы A-Class продлен до 2026 года, несмотря на изначальные планы о снятии модели с производства в 2024 году.

Mercedes пересматривает свои планы по электрификации: A-Class не будет снят с производства в 2024 году
Фото: openverse by Brett Levin Photography is licensed under CC BY 2.0

Мерседес также продолжает разработку нового семейства компактных автомобилей, которые будут оснащены как бензиновыми двигателями, так и полностью электрическими приводами.

Планы компании на будущее включают сохранение производства автомобилей с бензиновыми двигателями и после 2030 года, в ответ на более медленное внедрение электромобилей, чем ожидалось.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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