Mercedes меняет свои планы по электрификации: ожидаемый уровень продаж гибридов и электромобилей до 2025 года сокращен с 50% до 21%. В связи с этим срок службы A-Class продлен до 2026 года, несмотря на изначальные планы о снятии модели с производства в 2024 году.
Мерседес также продолжает разработку нового семейства компактных автомобилей, которые будут оснащены как бензиновыми двигателями, так и полностью электрическими приводами.
Планы компании на будущее включают сохранение производства автомобилей с бензиновыми двигателями и после 2030 года, в ответ на более медленное внедрение электромобилей, чем ожидалось.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.