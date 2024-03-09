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Уникальный облик и мощность 790 л. с.: Porsche 911 Turbo S в исполнении Techart

Techart GTstreet R Touring: новый облик и 790 лошадиных сил для Porsche 911 Turbo S

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Авто

Новинка от компании Techart — модель GTstreet R Touring — предлагает уникальное обновление для Porsche 911 Turbo S, включая классический задний спойлер в стиле ducktail.

Techart GTstreet R Touring: новый облик и 790 лошадиных сил для Porsche 911 Turbo S
Фото: Porsche сайт

В дополнение к стилистическим изменениям, компания предлагает два варианта увеличения мощности до 790 л. с., что является значительным приростом по сравнению с заводской версией.

Разработанный кузовной комплект включает более 40 компонентов, включая передние и задние бамперы, карбоновые крылья, боковые юбки, воздухозаборники и многое другое. Установка спойлера, помимо стилистического эффекта, улучшает аэродинамику и обеспечивает дополнительное охлаждение двигателя.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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