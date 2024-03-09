Уникальный облик и мощность 790 л. с.: Porsche 911 Turbo S в исполнении Techart

Новинка от компании Techart — модель GTstreet R Touring — предлагает уникальное обновление для Porsche 911 Turbo S, включая классический задний спойлер в стиле ducktail.
В дополнение к стилистическим изменениям, компания предлагает два варианта увеличения мощности до 790 л. с., что является значительным приростом по сравнению с заводской версией.
Разработанный кузовной комплект включает более 40 компонентов, включая передние и задние бамперы, карбоновые крылья, боковые юбки, воздухозаборники и многое другое. Установка спойлера, помимо стилистического эффекта, улучшает аэродинамику и обеспечивает дополнительное охлаждение двигателя.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.