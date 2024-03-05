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Страховщики рассказали, какие детали машин подорожали больше всего

Цены на запчасти для автомобилей Mercedes Benz выросли больше всего за последние два года

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Авто

По данным "Росгосстраха", за последние два года наибольший рост цен на запчасти наблюдается у автомобилей марки Mercedes Benz. Кузовные элементы, фары и стекла стали дороже всего. Несмотря на то, что подорожали и некоторые детали других марок, даже не принадлежащих к премиум сегменту.

Цены на запчасти для автомобилей Mercedes Benz выросли больше всего за последние два года
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Анализируя рост цен, страховщики учитывали только оригинальные детали, часто повреждаемые в авариях и требующие замены. Отмечается, что для машин из Японии рост цен на кузовные детали и стекла был ниже, в то время как для китайских автомобилей он соответствует росту цен на сами машины.

Это может повлиять на стоимость программ каско, однако компании предлагают различные варианты экономии для автомобилистов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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