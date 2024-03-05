Страховщики рассказали, какие детали машин подорожали больше всего

По данным "Росгосстраха", за последние два года наибольший рост цен на запчасти наблюдается у автомобилей марки Mercedes Benz. Кузовные элементы, фары и стекла стали дороже всего. Несмотря на то, что подорожали и некоторые детали других марок, даже не принадлежащих к премиум сегменту.
Анализируя рост цен, страховщики учитывали только оригинальные детали, часто повреждаемые в авариях и требующие замены. Отмечается, что для машин из Японии рост цен на кузовные детали и стекла был ниже, в то время как для китайских автомобилей он соответствует росту цен на сами машины.
Это может повлиять на стоимость программ каско, однако компании предлагают различные варианты экономии для автомобилистов.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.