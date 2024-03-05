Страховщики рассказали, какие детали машин подорожали больше всего

Цены на запчасти для автомобилей Mercedes Benz выросли больше всего за последние два года

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По данным "Росгосстраха", за последние два года наибольший рост цен на запчасти наблюдается у автомобилей марки Mercedes Benz. Кузовные элементы, фары и стекла стали дороже всего. Несмотря на то, что подорожали и некоторые детали других марок, даже не принадлежащих к премиум сегменту.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Анализируя рост цен, страховщики учитывали только оригинальные детали, часто повреждаемые в авариях и требующие замены. Отмечается, что для машин из Японии рост цен на кузовные детали и стекла был ниже, в то время как для китайских автомобилей он соответствует росту цен на сами машины.

Это может повлиять на стоимость программ каско, однако компании предлагают различные варианты экономии для автомобилистов.