Автоэксперт Бревдо назвал распространённую ошибку при запуске автомобиля зимой

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При подключении исправного автомобиля к разряженному аккумулятору другого транспортного средства, известного как "автомобиль-донор", не следует допускать запуска двигателя этого последнего. Это предупреждение приводит информационное издание "Вечерняя Москва", ссылаясь на высказывания автомобильного эксперта Кирилла Бревдо.

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Эксперт подчеркнул, что нарушение этого правила может привести к повреждению электроники автомобиля. В то же время, перед осуществлением процедуры "прикуривания", необходимо удостовериться, что конкретная модель автомобиля разрешает такой метод восстановления аккумулятора.

"Необходимо учитывать модель автомобиля. Например, если это современное транспортное средство, такое как Renault Arkana, то его не следует запускать через прикуривание: это может привести к повреждению электроники, что будет обходиться гораздо дороже, чем замена аккумулятора", — отметил Бревдо.

Для автомобилей более старых моделей также необходимо соблюдать правила "прикуривания": оба транспортных средства должны быть выключены, затем провода подключаются от исправного автомобиля к разряженному, и только после этого можно запускать двигатель первого. Для зарядки аккумулятора достаточно 5-10 минут работы двигателя на холостом ходу, добавил эксперт.

Также не следует подключать к разряженному аккумулятору автомобиль с работающим двигателем, а также пытаться запустить двигатель в момент зарядки от другого автомобиля. Внезапное изменение напряжения при запуске может нанести ущерб электронике работающего автомобиля, предупредил Бревдо.