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Автоэксперт Васильев перечислил детали машины, которые могут разорить владельца при поломке

2:29
Авто

Эксперт по автомобилям, Егор Васильев, предупреждает, что автомобиль, собранный из различных комплектующих, может стать источником значительных расходов и проблем для его владельца. Особое внимание он уделяет двигателю, отмечая, что это один из самых дорогих компонентов транспортного средства.

Автоэксперт Васильев перечислил детали машины, которые могут разорить владельца при поломке
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Согласно его оценке, в современных условиях многие ключевые элементы двигателя часто не подлежат ремонту, а заменяются целиком. Это, например, может касаться блока цилиндров или головки блока цилиндров.

Васильев отмечает, что расходы на официальный ремонт двигателя могут быть сопоставимы со стоимостью бывшего в употреблении автомобиля. Проведение капитального ремонта мотора может обойтись в 200 тысяч рублей. И если не производить ремонт, то неисправный двигатель приводит к увеличению расходов на топливо и необходимость частого долива масла.

Чтобы продлить срок службы двигателя, специалист рекомендует использовать только качественное масло, соответствующее требованиям производителя, и заправляться на проверенных АЗС.

Следующим по стоимости и сложности узлом является коробка передач, по словам Васильева. Он указывает, что некорректное обращение водителя с коробкой передач может сократить ее срок службы. Проблемы могут проявляться в том, что передачи перестают включаться или отключаются под нагрузкой во время движения, что повышает риск аварий.

Эксперт отмечает, что классические автоматические коробки передач также требуют внимания. Например, в условиях города большая нагрузка на автоматическую коробку передач требует замены масла хотя бы раз в 40 тысяч километров пробега, иначе вероятен ремонт, стоимость которого начинается от 20 тысяч рублей.

Вариатор, как один из типов автоматических коробок передач, также требует бережного обращения. Он чувствителен к износу на пониженных передачах, и его масло также необходимо менять вовремя.

Подвеска, которая постоянно подвергается воздействию проблемных дорог, также может стать источником дополнительных расходов. Например, стоимость замены ступичных подшипников может быть значительной.

Современные автомобили оборудованы каталитическими нейтрализаторами для выхлопных газов. При использовании некачественного топлива и масла этот элемент может выходить из строя, создавая проблемы для работы двигателя. Замена каталитического нейтрализатора может потребовать значительных финансовых затрат.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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