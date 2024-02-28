Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МЧС опровергло падение НЛО в Челябинске
Врач Мясников назвал три вопроса, которые помогут выявить алкоголизм
Казахстанский банк "Фридом Финанс" установил запрет на переводы с карт "Мир"
Politico: сенаторы-республиканцы считают исходом конфликта на Украине диалог
Сериал "Аватар: Легенда об Аанге" на Netflix показал на старте лучшие результаты, чем "Ван Пис"
Хозяйка кафе в Люберцах не пускала бойцов СВО и стала фигуранткой дела
Экологический эффект лесовосстановления оказался завышен на треть
Что делать с саженцами роз, если купили зимой
Какие процедуры помогут быстрее вернуться в форму

Названы автомобили в России, которые чаще всего покупают за наличные

2:06
Авто

Эксперты сервиса "СберАвто", специализирующегося на покупке и продаже автомобилей, проанализировали транзакции за последний год и поделились с "Российской газетой" результатами о предпочтениях российских покупателей, которые чаще всего выбирают приобретение автомобилей без использования кредитных средств.

Названы автомобили в России, которые чаще всего покупают за наличные
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Согласно данным, приобретение автомобилей за наличные составляет лишь 5% от общего числа сделок в сервисе, однако средняя стоимость такой сделки достигает 1,25 миллиона рублей. Чаще всего такие автомобили приобретаются в Москве (36% от общего числа сделок за наличные), Санкт-Петербурге (8%), Краснодарском крае (4%), Республике Татарстан (4%) и Свердловской области (4%).

Новые автомобили составляют 27% от всех сделок за наличные. Среди них наиболее популярны марки Lada (43% от всех новых автомобилей, приобретенных за наличные), Chery (15%), Haval (14%), Geely (6%) и Hyundai (4%). Самыми востребованными моделями в этой категории являются Lada Granta, Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Coolray. Средняя стоимость таких приобретений составляет 2,05 миллиона рублей.

Из всех автомобилей, купленных без кредитных средств, 73% имеют пробег, а их средняя стоимость составляет 1,2 миллиона рублей. В основном это автомобили марок Lada (17% от всех автомобилей с пробегом, приобретенных за наличные), Kia (12%), Hyundai (10%), Nissan (7%) и Renault (5%). Самыми популярными моделями в этой категории являются Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Ford Focus и Hyundai Solaris. Среди автомобилей данной категории наиболее востребованы те, которые были выпущены в 2012 году, а затем идут автомобили 2018, 2014, 2017 и 2019 годов выпуска.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города

В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.

С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В 2024 году магнитные полюса Солнца поменяются местами
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Без применения инъекций: способ восстановить увядающую и безжизненную кожу всего одной процедурой
Мать отчитала Ксению Бородину за покупку носков за 40 тысяч рублей: сколько раз можно было в "Пятёрочку" сходить
Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова Сценарий создания палестинского государства от Махмуда Аббаса: риски и плюсы Михаил Плисюк
Как правильно сажать укроп на даче, чтобы он чувствовал себя хорошо и радовал урожаем
Олимпийский призёр Кристина Резцова заявила о намерении стать обладателем биатлонного трофея
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Последние материалы
МЧС опровергло падение НЛО в Челябинске
Врач Мясников назвал три вопроса, которые помогут выявить алкоголизм
Казахстанский банк "Фридом Финанс" установил запрет на переводы с карт "Мир"
Politico: сенаторы-республиканцы считают исходом конфликта на Украине диалог
Названы автомобили в России, которые чаще всего покупают за наличные
Хозяйка кафе в Люберцах не пускала бойцов СВО и стала фигуранткой дела
Сериал "Аватар: Легенда об Аанге" на Netflix показал на старте лучшие результаты, чем "Ван Пис"
Экологический эффект лесовосстановления оказался завышен на треть
Что делать с саженцами роз, если купили зимой
Какие процедуры помогут быстрее вернуться в форму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников