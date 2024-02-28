Названы автомобили в России, которые чаще всего покупают за наличные

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Эксперты сервиса "СберАвто", специализирующегося на покупке и продаже автомобилей, проанализировали транзакции за последний год и поделились с "Российской газетой" результатами о предпочтениях российских покупателей, которые чаще всего выбирают приобретение автомобилей без использования кредитных средств.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Согласно данным, приобретение автомобилей за наличные составляет лишь 5% от общего числа сделок в сервисе, однако средняя стоимость такой сделки достигает 1,25 миллиона рублей. Чаще всего такие автомобили приобретаются в Москве (36% от общего числа сделок за наличные), Санкт-Петербурге (8%), Краснодарском крае (4%), Республике Татарстан (4%) и Свердловской области (4%).

Новые автомобили составляют 27% от всех сделок за наличные. Среди них наиболее популярны марки Lada (43% от всех новых автомобилей, приобретенных за наличные), Chery (15%), Haval (14%), Geely (6%) и Hyundai (4%). Самыми востребованными моделями в этой категории являются Lada Granta, Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Coolray. Средняя стоимость таких приобретений составляет 2,05 миллиона рублей.

Из всех автомобилей, купленных без кредитных средств, 73% имеют пробег, а их средняя стоимость составляет 1,2 миллиона рублей. В основном это автомобили марок Lada (17% от всех автомобилей с пробегом, приобретенных за наличные), Kia (12%), Hyundai (10%), Nissan (7%) и Renault (5%). Самыми популярными моделями в этой категории являются Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Ford Focus и Hyundai Solaris. Среди автомобилей данной категории наиболее востребованы те, которые были выпущены в 2012 году, а затем идут автомобили 2018, 2014, 2017 и 2019 годов выпуска.