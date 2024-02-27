Первые автомобили АмберАвто появились в продаже. Сколько они стоят?

1:49 Your browser does not support the audio element. Авто

На заводе "Автотор" в Калининграде началась сборка легковых автомобилей под новым брендом AmberAuto. Первые модели уже доступны у официальных дилеров, что привлекает внимание покупателей благодаря значительным скидкам.

Габариты электрокара Amberавто A5 напоминают Kia Cerato или Skoda Octavia: длина — 4 675 мм, ширина — 1 835 мм, высота — 1 480 мм, и колесная база — 2 750 мм. Его двигает электромотор мощностью 160 лошадиных сил, с батареей на 60,2 кВт-ч, обеспечивающей диапазон до 450 км по NEDC или 520 км по китайскому CLTC. Гарантия на автомобиль стандартная: 3 года или 100 000 км, а на батарею — 8 лет или 150 000 км.

Инициальную партию будут продавать в Калининградской области, чтобы оценить поведение машины в эксплуатации. Автомобили уже доступны у дилеров. Стоимость Amberавто A5 в комплектации GSE с подогревом сидений, руля и зеркал составляет 3 399 900 рублей. При сдаче в трейд-ин автомобиля с двигателем внутреннего сгорания предусмотрена скидка в 300 000 рублей. Также предоставляются государственные субсидии при покупке в кредит или лизинг.

Стандартное оснащение включает светодиодные фары, 17-дюймовые колесные диски, тканевый салон, климат-контроль, круиз-контроль, четыре подушки безопасности, мультимедийную систему с поддержкой Apple Car Play / Android Auto, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя, сообщает 110km.