Даже у опытных водителей встречаются эти 3 вредные привычки, которые приводят к проблемам с автомобилем

Три вредные водительские привычки, из-за которых можно потерять много денег

1:36 Your browser does not support the audio element. Авто

Найти водителя, который не проявляет интереса к высоким расходам на обслуживание автомобиля, довольно сложно.

Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Многие автолюбители стремятся к такому стилю вождения, который помогает экономить деньги, избегая дополнительных расходов на ремонт или на дополнительное топливо.

Однако существует несколько привычек, о вреде которых не знают даже опытные водители.

Какие три привычки следует оставить, чтобы избежать бесполезных затрат?