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Даже у опытных водителей встречаются эти 3 вредные привычки, которые приводят к проблемам с автомобилем

Три вредные водительские привычки, из-за которых можно потерять много денег

1:36
Авто

Найти водителя, который не проявляет интереса к высоким расходам на обслуживание автомобиля, довольно сложно.

Три вредные водительские привычки, из-за которых можно потерять много денег
Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Многие автолюбители стремятся к такому стилю вождения, который помогает экономить деньги, избегая дополнительных расходов на ремонт или на дополнительное топливо.

Однако существует несколько привычек, о вреде которых не знают даже опытные водители.

Какие три привычки следует оставить, чтобы избежать бесполезных затрат?

  • Частое притормаживание: при управлении автомобилем желательно стремиться к плавному ускорению и замедлению. Любые резкие ускорения или резкие торможения негативно сказываются на состоянии двигателя. Частое притормаживание также не является полезным, так как это увеличивает риск возникновения проблем с тормозными механизмами.
  • Пренебрежение сигнальными лампочками: каждый водитель должен внимательно следить за информацией, появляющейся на приборной панели. Если загорается какая-либо лампочка, это может свидетельствовать о серьёзной проблеме с автомобилем. Возможно, требуется ремонт, и чем быстрее его провести, тем больше шансов сохранить "работоспособность" машины и избежать высоких расходов.
  • Излишнее использование всего топлива: у некоторых водителей есть опасная привычка заправляться только в тот момент, когда в баке остается совсем мало топлива. Этот подход не является оптимальным. При недостатке топлива в мотор могут попадать грязь и примеси, скопившиеся на дне бака. Это может привести к проблемам с двигателем, насосом и фильтрами, что в конечном итоге потребует дополнительных расходов на ремонт.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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