Скрытые проблемы BMW: 8 причин, почему владельцы отказываются от поддержанного немецкого авто

Почему стоит подумать дважды перед покупкой подержанного BMW: экспертное мнение

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Эксперты издания 110 km. ru выявили 8 основных причин, почему стоит отказаться от покупки подержанного BMW, несмотря на репутацию этого бренда.

Фото: openverse by Prior Design NA (priordesignusa.com) is licensed under CC BY 2.0

Проблемы с электроникой: BMW известны своими проблемами в этой области, которые могут затронуть различные компоненты, от медиасистем до фар.

Проблемы с двигателями: владельцы часто сталкиваются с внезапными остановками двигателя, появлением металлической стружки и порванными ремнями ГРМ.

Проблемы с рулевым управлением: каждая новая модель BMW может уступать предыдущей по этому параметру, что делает управление менее комфортным.

Проблемы с подвеской: из-за состояния дорог в России, BMW часто сталкиваются с поломками пружин, шаровых опор и других элементов подвески.

Низкое качество сборки: использование более дешевых деталей ведет к быстрому износу, что приводит к проблемам с узлами и агрегатами.

Высокая стоимость запчастей и ремонта: запчасти для BMW дороже, а стоимость труда мастера также выше, что делает ремонт автомобиля значительно дороже.

Высокая стоимость сервисного обслуживания: страхование, регулярный техосмотр и расходы на топливо существенно увеличивают расходы владельцев BMW.

Более высокие требования к обслуживанию: BMW требуют постоянного внимания и ухода, что может быть неудобно для некоторых владельцев.

Эксперты рекомендуют фанатам BMW выбирать новые автомобили из салона, арендовать машины или обращать внимание на более старые модели 1970-1990-х годов.