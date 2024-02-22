Возрождение "Москвича" принесло одни убытки

Автозавод "Москвич" оказался на грани разорения из-за роста убытков

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Автозавод "Москвич" окончил 2023 год неудачно. Его убыток составил 8,6 млрд. рублей, что втрое выше показателя предыдущего года. Долг корпорации составил 42,6 млрд. рублей. Выросли просрочки по долгосрочным и краткосрочным обязательствам.

Фото: kolesa .kz/content/news/moskvich-6-zasvetilsya-na-foto/

Гендиректор "КАМАЗа", который возглавляет также и "Москвич" полагает, что для выхода на прибыль количество необходимых автомобилей должно составлять не менее 40 000 штук в год. Однако этого показателя завод пока не достигает.

Проект возрождения бренда "Москвич" столкнулся с такими трудностями как высокая цена автомобиля и, как следствие, низкий спрос, который оказался гораздо ниже ожиданий. Возможно, государство придёт на помощь в поддержке проекта, иначе он может окончиться неудачей, полагают автоэксперты.