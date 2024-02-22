Возрождение "Москвича" принесло одни убытки

Автозавод "Москвич" окончил 2023 год неудачно. Его убыток составил 8,6 млрд. рублей, что втрое выше показателя предыдущего года. Долг корпорации составил 42,6 млрд. рублей. Выросли просрочки по долгосрочным и краткосрочным обязательствам.
Гендиректор "КАМАЗа", который возглавляет также и "Москвич" полагает, что для выхода на прибыль количество необходимых автомобилей должно составлять не менее 40 000 штук в год. Однако этого показателя завод пока не достигает.
Проект возрождения бренда "Москвич" столкнулся с такими трудностями как высокая цена автомобиля и, как следствие, низкий спрос, который оказался гораздо ниже ожиданий. Возможно, государство придёт на помощь в поддержке проекта, иначе он может окончиться неудачей, полагают автоэксперты.
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