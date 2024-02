Эксперты рассказывают о 5 авто с самой высокой коррозионной уязвимостью

Your browser does not support the audio element.

Эксперты составили список из пяти автомобилей, поверхность которых наиболее подвержена коррозии. Среди них оказались машины различных производителей - российского, французского, чешского и японского.

Фото: Wikipedia by Free Stock Photos is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.