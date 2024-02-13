Эксперты рассказывают о 5 авто с самой высокой коррозионной уязвимостью

Эксперты составили список из пяти автомобилей, поверхность которых наиболее подвержена коррозии. Среди них оказались машины различных производителей - российского, французского, чешского и японского.
В этот список попал переднеприводный автомобиль Lada Granta, который, по мнению специалистов, обладает одним из самых низких уровней защиты от ржавчины. Тем не менее, это относится не ко всем автомобилям данной модели и не ко всем поколениям.
Также в списке упоминаются Renault Logan и Sandero.
Чешский автомобиль Skoda Yeti также оказался в "чёрном списке" с наихудшей защитой от коррозии среди бюджетных кроссоверов.
Среди автомобилей среднего ценового сегмента наиболее склонной к появлению ржавчины оказалась Mazda 6.
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