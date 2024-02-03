Секреты статистики: почему Tesla заняла 32-е место в рейтинге проблемности авто от экспертов из США

Названы самые некачественные автомобили в мире

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Эксперты из США определили автомобили с наибольшим количеством проблем в мире, оценивая их по критерию количества дефектов и недочетов на каждые 100 машин.

Фото: Own work by Leo Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В конечном итоге электромобили Tesla оказались в самом низу рейтинга, заняв 32-е место. По данным отчета J.D. Power 2020 Initial Quality Study, среднее количество дефектов у Tesla составляет примерно 250 на 100 автомобилей, в то время как среднее значение для других автомобилей в рейтинге составило 166 проблем на 100 машин.

Стоит отметить, что большинство жалоб со стороны владельцев Tesla связаны с косметическими проблемами, такими как дефекты окраски и проблемы с кузовными элементами.

Также отмечаются жалобы на скрипы. Однако эксперты подчеркивают, что у этих электромобилей от Tesla относительно небольшое количество проблем с более важными компонентами, такими как двигатель и трансмиссия.

Таким образом, можно сказать, что название Tesla "самыми некачественными" автомобилями в мире требует некоторой осторожности, учитывая, что основные проблемы касаются в основном внешних аспектов и не затрагивают важные части автомобиля.