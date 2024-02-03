Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как поддержать иммунитет зимой: 5 советов
Ученые заявили, что болезнь Альцгеймера может переходить от человека к человеку
Астрономы обнаружили галактику, которой не должно было существовать
Рецепт фаршированных перцев с грибной начинкой
Камиле Валиевой запрещено участвовать в показательных выступлениях и тренировать других
Слышали о розовых ландышах?
Психологи выяснили, что цель в жизни влияет на наличие или отсутствие депрессии
Удар по пекарне в Лисичанске нанесли, предположительно, из РСЗО HIMARS
ВСУ: из 35 чёрных "Шахидов" сбиты лишь 15 — РФ улучшает дроны и тактику их применения
Секреты статистики: почему Tesla заняла 32-е место в рейтинге проблемности авто от экспертов из США

Названы самые некачественные автомобили в мире

1:13
Авто

Эксперты из США определили автомобили с наибольшим количеством проблем в мире, оценивая их по критерию количества дефектов и недочетов на каждые 100 машин.

Названы самые некачественные автомобили в мире
Фото: Own work by Leo Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В конечном итоге электромобили Tesla оказались в самом низу рейтинга, заняв 32-е место. По данным отчета J.D. Power 2020 Initial Quality Study, среднее количество дефектов у Tesla составляет примерно 250 на 100 автомобилей, в то время как среднее значение для других автомобилей в рейтинге составило 166 проблем на 100 машин.

Стоит отметить, что большинство жалоб со стороны владельцев Tesla связаны с косметическими проблемами, такими как дефекты окраски и проблемы с кузовными элементами.

Также отмечаются жалобы на скрипы. Однако эксперты подчеркивают, что у этих электромобилей от Tesla относительно небольшое количество проблем с более важными компонентами, такими как двигатель и трансмиссия.

Таким образом, можно сказать, что название Tesla "самыми некачественными" автомобилями в мире требует некоторой осторожности, учитывая, что основные проблемы касаются в основном внешних аспектов и не затрагивают важные части автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности

Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.

Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Не овсяная, не рисовая, не манная: попробуйте эту сытную кашу — удивит вкусом
Как избежать поломки ремня ГРМ: 5 основных ошибок водителей, о которых молчат производители автомобилей
Европа не в состоянии подготовить армию Украины к новому контрнаступлению Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Кусты клубники будут утопать в больших и тяжелых ягодах: 4 совета, как этого добиться
Любите пюре? Тогда посадите эти сорта картофеля
3 полезных растения, которые разрастаются как сорняки и причиняют головную боль дачникам
3 полезных растения, которые разрастаются как сорняки и причиняют головную боль дачникам
Последние материалы
Как поддержать иммунитет зимой: 5 советов
Ученые заявили, что болезнь Альцгеймера может переходить от человека к человеку
Астрономы обнаружили галактику, которой не должно было существовать
Рецепт фаршированных перцев с грибной начинкой
Камиле Валиевой запрещено участвовать в показательных выступлениях и тренировать других
Слышали о розовых ландышах?
Психологи выяснили, что цель в жизни влияет на наличие или отсутствие депрессии
Удар по пекарне в Лисичанске нанесли, предположительно, из РСЗО HIMARS
ВСУ: из 35 чёрных "Шахидов" сбиты лишь 15 — РФ улучшает дроны и тактику их применения
Вкуснейшее детское печенье без сахара придётся по вкусу детям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников