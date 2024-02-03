Секреты статистики: почему Tesla заняла 32-е место в рейтинге проблемности авто от экспертов из США

Эксперты из США определили автомобили с наибольшим количеством проблем в мире, оценивая их по критерию количества дефектов и недочетов на каждые 100 машин.
В конечном итоге электромобили Tesla оказались в самом низу рейтинга, заняв 32-е место. По данным отчета J.D. Power 2020 Initial Quality Study, среднее количество дефектов у Tesla составляет примерно 250 на 100 автомобилей, в то время как среднее значение для других автомобилей в рейтинге составило 166 проблем на 100 машин.
Стоит отметить, что большинство жалоб со стороны владельцев Tesla связаны с косметическими проблемами, такими как дефекты окраски и проблемы с кузовными элементами.
Также отмечаются жалобы на скрипы. Однако эксперты подчеркивают, что у этих электромобилей от Tesla относительно небольшое количество проблем с более важными компонентами, такими как двигатель и трансмиссия.
Таким образом, можно сказать, что название Tesla "самыми некачественными" автомобилями в мире требует некоторой осторожности, учитывая, что основные проблемы касаются в основном внешних аспектов и не затрагивают важные части автомобиля.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.