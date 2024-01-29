Чтобы не убить автомобиль, нужно его чаще мыть: автоэксперт объяснил важность мойки зимой

Автомобильный эксперт Петр Баканов подчеркнул важность регулярной мойки автомобиля в зимний период, особенно при наличии снега, дорожных реагентов и грязи на дороге.
Баканов отметил, что реагенты и грязь могут повредить краску, вызвать коррозию и проникнуть в микротрещины. Он рекомендует часто смывать грязь с машины, чтобы избежать этих проблем. Отмечается также, что при мойке важно обеспечить хорошую просушку автомобиля, чтобы избежать замерзания дверей в холодную погоду.
Кроме того, выбор качественного и безопасного шампуня при мойке также играет роль в поддержании состояния кузова.
Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.