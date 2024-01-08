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Автоэксперты назвали главные критерии выбора при покупке автомобиля

3:18
Авто

Чаще всего, вопрос о выборе автомобиля возникает у новичков, только что получивших водительские права. Каждый решает этот вопрос, исходя в первую очередь из своих предпочтений и, конечно, финансовых возможностей. Для более удобного выбора автомобиля с учетом нужных параметров и цены, можно выделить несколько критериев, которые помогут в этом процессе.

Автоэксперты назвали главные критерии выбора при покупке автомобиля
Фото: openverse.org by Tokumeigakarinoaoshima is licensed under CC BY-SA 4.0.

Прежде всего, при ответе на вопрос о выборе автомобиля, важно определить его предназначение – для чего мне нужна машина, куда я буду на ней ездить и с кем. Далее следует учесть финансовые возможности. После определения этих основополагающих факторов, процесс выбора становится более простым.

Тип кузова

Для неопытных водителей, живущих в городе, подойдет компактный автомобиль, который легко маневрирует в потоке и удобен при парковке. Если ваши поездки ограничены городом и вам не нужно перевозить много грузов, выбор может пасть на хэтчбек с его компактным кузовом и мягкой подвеской.

Для поездок как в городе, так и за его пределами, подойдет седан – он более длинный и хорошо подходит для дальних поездок.

Если у вас большая семья или часто ездите с друзьями, рассмотрите вариант универсала.

Для бездорожья подойдет джип или внедорожник, но учтите, что они могут иметь высокий расход топлива, сложности с парковкой и специфику управления.

Коробка передач

Специалисты единодушны в том, что для городского движения, где частые остановки и трогания, лучше выбрать автомобиль с автоматической коробкой передач (АКПП). Для трассы, где предполагается постоянное движение на постоянной скорости, подойдет механическая коробка (МКПП). Механическая коробка считается более надежной и может помочь снизить расход топлива.

Объем двигателя

В городе рекомендуется выбирать автомобили с малым объемом двигателя, от 1 до 1,6 литров; за городом, где важна мощность, можно рассмотреть варианты с 1,8-2,5 литровым объемом. Учтите, что большая мощность обычно сопровождается большим расходом топлива.

Привод

Для новичков рекомендуется выбирать автомобили с передним приводом, так как он более устойчив на скользкой или снежной дороге. Задний привод обеспечивает увеличенную скорость разгона и хорош на сухом покрытии, а полный привод обеспечивает максимальную устойчивость и проходимость.

Отечественный или импортный автомобиль

Отечественные автомобили привлекательны своей стоимостью, как при покупке, так и при обслуживании. Они обычно легче поддаются ремонту, и сервисные центры легче доступны. Однако, они могут уступать в комфорте и надежности.

Автомобили иностранных производителей отличаются большим количеством дополнительных опций, удобством и повышенной безопасностью. Однако, их стоимость и эксплуатационные расходы обычно выше, а также может возникнуть сложность с поиском запчастей и качественного автосервиса.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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