Эксперты назвали пять лучших автомобилей для русской зимы

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Даже в зимние месяцы городские автомобили вынуждены справляться с снежными заносами, бороздить колеи и маневрировать между ледяными блоками. Наличие достаточного дорожного просвета становится неотъемлемым условием, наряду с различными тепловыми опциями: подогревом сидений, руля, переднего и заднего стекол, боковых зеркал, а также форсунками стеклоочистителя. И в некоторых ситуациях установка предпускового подогревателя или дополнительного обогревателя салона может оказаться весьма полезной.

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Эксперты назвали пять моделей, подходящих для российской зимы, учитывая различные вкусы и бюджеты.

Lada Niva Legend

Начнем с отечественной классики. Внедорожники "Нива" сохраняют свой внешний вид уже 46 лет. За это время они завоевали признание по всему миру, став символом надежности, простоты, доступности и практичности. Модель Niva Legend оснащена 1,7-литровым мотором мощностью 83 л.с., 5-ступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом.

Маленький вес автомобиля в сочетании с хорошим дорожным просветом, короткой базой и понижающей передачей делают его способным справляться с бездорожьем и чувствовать себя уверенно как на асфальте, так и на снежных дорогах.

УАЗ "Патриот"

Еще один представитель российского автопрома, заметно превосходящий "Ниву" по размерам и мощности. Внедорожник оснащен 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. (235 Нм), 5-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода. Прекрасные проходимость обеспечивают двухступенчатая раздаточная коробка и дорожный просвет в 210 мм.

Владельцы оценивают его сочетание относительно низкой цены, просторных размеров и вместительности, а также высокой проходимости с возможностью установки различных дополнительных опций.

Renault Duster

Французский кроссовер, выпускавшийся в России с 2011 по 2022 год, был полностью адаптирован к сложным условиям эксплуатации в стране. Интересным выбором для российской зимы может стать дизельная полноприводная версия Duster второго поколения, которая была представлена в начале 2021 года.

Nissan X-Trail

Еще один кроссовер, разработанный с учетом суровых морозов и плохих дорог - Nissan X-Trail. С 2018 года рестайлинговая версия третьего поколения (Т32) производится на заводе в Петербурге. Кроссовер был улучшен в российском инжиниринговом центре Nissan с учетом отзывов покупателей, призванных создать "идеальный автомобиль для семейных поездок и приключений". Помимо усовершенствований в подвеске, был установлен более емкий аккумулятор и многочисленные обогревы.

Geely Monjaro

Те, кто скучает по кроссоверам Volvo, могут обратить внимание на модель Geely. Кроссовер Monjaro построен на архитектуре СМА, аналогичной Volvo XC40, но имеет более крупные размеры, превосходя даже Volvo XC60. В России этот автомобиль предлагается в единственной комплектации с 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с. (350 Нм), 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой интеллектуального полного привода.

Крутящий момент может автоматически распределяться между передней и задней осями, обеспечивая надежное управление автомобилем, сообщает 110km.