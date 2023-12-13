Водителям рассказали, куда нельзя лезть во время ремонта автомобиля

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Специалисты поделились рекомендациями относительно технических компонентов автомобиля, вмешательство в которые не рекомендуется избегать, чтобы избежать возможных серьезных проблем и высоких расходов на ремонт. Прежде всего, не следует проводить эксперименты с двигателем, такие как расширение цилиндров или замена поршней и колец в попытке увеличить его мощность.

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Также не рекомендуется изменять программное управление двигателем для снижения расхода топлива, так как это может негативно сказаться на долговечности мотора. Вмешательство в систему выпуска и впуска также считается нежелательным, поскольку изменения в этих системах могут вызвать неравномерную работу двигателя и снижение его производительности. Рекомендуется избегать изменений в клиренсе автомобиля, так как это может повлиять на баланс и управляемость, сообщает "За рулем".

Устанавливать колеса нерегламентированного размера, вмешиваться в тормозную систему или менять руль также не рекомендуется, поскольку эти меры могут отрицательно сказаться на безопасности и управляемости автомобиля. В общем, для поддержания надлежащего состояния автомобиля и предотвращения дорогостоящих ремонтных работ рекомендуется воздерживаться от вмешательства в упомянутые компоненты и системы.