Специалисты поделились рекомендациями относительно технических компонентов автомобиля, вмешательство в которые не рекомендуется избегать, чтобы избежать возможных серьезных проблем и высоких расходов на ремонт. Прежде всего, не следует проводить эксперименты с двигателем, такие как расширение цилиндров или замена поршней и колец в попытке увеличить его мощность.
Также не рекомендуется изменять программное управление двигателем для снижения расхода топлива, так как это может негативно сказаться на долговечности мотора. Вмешательство в систему выпуска и впуска также считается нежелательным, поскольку изменения в этих системах могут вызвать неравномерную работу двигателя и снижение его производительности. Рекомендуется избегать изменений в клиренсе автомобиля, так как это может повлиять на баланс и управляемость, сообщает "За рулем".
Устанавливать колеса нерегламентированного размера, вмешиваться в тормозную систему или менять руль также не рекомендуется, поскольку эти меры могут отрицательно сказаться на безопасности и управляемости автомобиля. В общем, для поддержания надлежащего состояния автомобиля и предотвращения дорогостоящих ремонтных работ рекомендуется воздерживаться от вмешательства в упомянутые компоненты и системы.
Обозначились три города, на которые будет развернуто наступление ВС РФ в ближайшее время. Это Киев, Одесса и Харьков. Индикаторы — удары ВКС РФ.