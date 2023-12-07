В "АвтоВАЗе" рассчитывают на рост продаж автомобилей Lada в два раза по итогам 2023 года

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Продажи автомобилей Lada в России по итогам 2023 года могут увеличиться почти вдвое, и составят таким образом порядка 350 тысяч единиц. Таким прогнозом поделился президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов на площадках инвестиционного форума "Россия зовёт!".

Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

Судя по данным, представленным автопроизводителем, в 2022 году автомобилей Lada было продано 188,6 тысячи. В 2023 году объём продаж оказался больше почти в два раза.

"Здесь будет определенный нюанс, потому что мы уже под конец года начнем накапливать автомобили под продажи следующего, поэтому будет определенный дисбаланс между продажами, на которые выйдет рынок, и реализацией. Продажи будут в пределах 350 тысяч автомобилей", — сказал Соколов.

Глава компании считает впечатляющим показатель продаж текущего года, и непосредственно для "АвтоВАЗа", и для его дилеров.