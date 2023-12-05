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Аналитики назвали самые популярные кроссоверы в России

2:17
Авто

Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало список самых востребованных кроссоверов и внедорожников на российском рынке за ноябрь. Autonews.ru провел обзор в крупных дилерских центрах столицы, чтобы выяснить реальные цены и наличие комплектаций этих моделей.

Аналитики назвали самые популярные кроссоверы в России
Фото: Openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Лидером по продажам в категории SUV в России стал китайский Haval Jolion. В ноябре было продано 7226 экземпляров этой модели. На официальном сайте цена начинается от 1 949 000 рублей за версию с механической коробкой. Компания предлагает скидку в размере 100 000 рублей. Однако в одном из автосалонов столицы не оказалось базовой версии этого китайского кроссовера с механической коробкой. Самым доступным вариантом оказался Haval Jolion в комплектации Comfort с автоматической коробкой передач и 1,5-литровым бензиновым мотором за 2 200 000 рублей.

На втором месте расположилась Lada Niva Travel с продажами в ноябре в объеме 5008 автомобилей. Эта модель заменила устаревшую Chevrolet Niva, ее внешность была существенно изменена, напоминая немного Toyota RAV4. Технические характеристики остались без изменений. Lada Niva Travel оснащена 1,7-литровым 80-сильным двигателем, работающим с пятиступенчатой механической коробкой, полным приводом и блокирующимся межосевым дифференциалом. В одном из столичных дилерских центров базовую версию этого внедорожника, Classic 24, предложили за 1 217 900 рублей, что соответствует официальной цене на сайте АвтоВАЗа.

Третье место занял внедорожник Lada Niva Legend с 4737 проданными автомобилями в ноябре. За модель в комплектации Classic 24 придется заплатить 929 900 рублей, согласно ценам на сайте АвтоВАЗа. В одном из московских автосалонов такую же машину предложили за 930 000 рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Аналитики назвали самые популярные кроссоверы в России
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