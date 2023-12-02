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В ГИБДД рассказали историю главного инструмента сотрудников

2:52
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Знакомы ли вы с событием, произошедшим 27 апреля 1939 года? Именно в этот день считается официальным "Днем рождения" известной всем полосатой палочки, являющейся неотъемлемым атрибутом каждого сотрудника ГАИ, а теперь — ГИБДД. Речь идет о символе, который имеет увлекательную историю с многочисленными интересными поворотами и важными моментами.

В ГИБДД рассказали историю главного инструмента сотрудников
Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

27 апреля 1939 года в структуре Главного управления рабоче-крестьянской милиции, подчиненного наркомату внутренних дел, был подписан и введен в действие циркуляр о внедрении особого регулировочного жезла для дорожного движения. В этом документе было установлено, что жезл будет полосатым, черно-белым. Эти цвета были выбраны из-за их выдающейся видимости как днем, так и в темное время суток под светом фар. А что происходило ранее?

Первые упоминания о помощнике регулировщика относятся ко временам царской России. В 1907 году градоначальник Петербурга Даниил Драчевский распорядился предоставить регулировщикам белые трости. Эти трости использовались для привлечения внимания водителей различных транспортных средств, и с их помощью регламентировались два действия: регулировщик мог указать тростью на транспорт, который должен был остановиться, либо, вращая поднятой вверх тростью, заставить встать весь поток.

С течением времени трость уменьшилась до размеров жезла, но оставалась белой. В 1922 году символ регулировщика приобрел кумачевый оттенок и был дополнен желтой рукоятью. Это было патриотично, но имело недостаток — плохую видимость в темноте. В 1933 году инспекторы отказались от использования жезла, заменив его белыми перчатками на руках, сочетающимися с белым кителем. Они были действительно заметны, но инспекторам не понравилось это решение, особенно зимой. В 1939 году жезл вернулся, но уже в черно-белой гамме.

Однако в 1961 году жезл вновь исчез с дорог. Регулировка движения осуществлялась с использованием краг. "Полосатая палочка" отсутствовала почти десятилетие. Но в 1969 году она вернулась и больше не покидала дорог. Однако она не оставалась неизменной: ее пытались модифицировать, добавляя фонари, радары, "шпаргалки" для инспекторов, свистки, ножи, "компостеры" для водительских удостоверений, шокеры… Из всего этого лишь фонарик стал стандартным.

У ГАИшника жезл вылетел из рук
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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