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Эксперты рассказали, как защитить зимние шины от выпадения шипов

1:19
Авто

Портал "Автовзгляд" предоставил несколько рекомендаций для автовладельцев, которые могут помочь увеличить срок службы шипов на зимней резине и, таким образом, сэкономить на замене комплекта шин.

Эксперты рассказали, как защитить зимние шины от выпадения шипов
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Интересно, что одним из ключевых факторов долговечности шипованных покрышек является поддержание рекомендуемого давления, которое напрямую влияет на площадь и характер контакта колес с дорогой. Важно также следить за состоянием подвески, особенно за углами установки колес (развал-схождение), чтобы предотвратить воздействие нагрузок, которые могут привести к быстрому износу шин.

Согласно порталу, плохие дороги могут "вырывать" или, по крайней мере, "расшатывать" шип в посадочном отверстии резины: резина может амортизироваться, но при этом шип подвергается значительной нагрузке. Такое же разрушительное воздействие оказывают рельсы, поэтому лучше избегать движения через переезды и трамвайные пути.

Далее следуют более предсказуемые советы: не вращать руль, когда автомобиль стоит на месте, особенно на голом асфальте, избегать пробуксовок при старте и резкого торможения. Кроме того, рекомендуется заменять зимнюю резину на летнюю с наступлением теплой погоды (от +7 градусов).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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