Эксперты рассказали, как защитить зимние шины от выпадения шипов

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Портал "Автовзгляд" предоставил несколько рекомендаций для автовладельцев, которые могут помочь увеличить срок службы шипов на зимней резине и, таким образом, сэкономить на замене комплекта шин.

Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Интересно, что одним из ключевых факторов долговечности шипованных покрышек является поддержание рекомендуемого давления, которое напрямую влияет на площадь и характер контакта колес с дорогой. Важно также следить за состоянием подвески, особенно за углами установки колес (развал-схождение), чтобы предотвратить воздействие нагрузок, которые могут привести к быстрому износу шин.

Согласно порталу, плохие дороги могут "вырывать" или, по крайней мере, "расшатывать" шип в посадочном отверстии резины: резина может амортизироваться, но при этом шип подвергается значительной нагрузке. Такое же разрушительное воздействие оказывают рельсы, поэтому лучше избегать движения через переезды и трамвайные пути.

Далее следуют более предсказуемые советы: не вращать руль, когда автомобиль стоит на месте, особенно на голом асфальте, избегать пробуксовок при старте и резкого торможения. Кроме того, рекомендуется заменять зимнюю резину на летнюю с наступлением теплой погоды (от +7 градусов).