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Автоэксперт назвали автомобили, которые быстро теряют в цене

1:05
Авто

При выборе нового автомобиля водители учитывают различные аспекты, включая перспективы его стоимости через несколько лет эксплуатации. Исследование, проведенное американским изданием iSeeCars, выявило модели, которые быстрее других теряют в цене после покупки.

Автоэксперт назвали автомобили, которые быстро теряют в цене
Фото: openverse by Prior Design NA (priordesignusa.com) is licensed under CC BY 2.0

В опубликованном списке преимущественно представлены автомобили премиум-класса. Например, в ТОП-20 включены несколько моделей BMW и Mercedes-Benz.

Однако самой быстро теряющей в цене оказалась Maserati Quattroporte. За 5 лет владения стоимость этого автомобиля снижается более чем на 64%.

На втором месте в данном антирейтинге оказался BMW 7-Series.

Третью строчку занял еще один представитель итальянского автопрома — Maserati Ghibli.

Четвертое и пятое места заняли гибридный BMW 5-Series и Cadillac Escalade соответственно. Все эти автомобили теряют в цене более 50% за 5 лет эксплуатации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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