При выборе нового автомобиля водители учитывают различные аспекты, включая перспективы его стоимости через несколько лет эксплуатации. Исследование, проведенное американским изданием iSeeCars, выявило модели, которые быстрее других теряют в цене после покупки.
В опубликованном списке преимущественно представлены автомобили премиум-класса. Например, в ТОП-20 включены несколько моделей BMW и Mercedes-Benz.
Однако самой быстро теряющей в цене оказалась Maserati Quattroporte. За 5 лет владения стоимость этого автомобиля снижается более чем на 64%.
На втором месте в данном антирейтинге оказался BMW 7-Series.
Третью строчку занял еще один представитель итальянского автопрома — Maserati Ghibli.
Четвертое и пятое места заняли гибридный BMW 5-Series и Cadillac Escalade соответственно. Все эти автомобили теряют в цене более 50% за 5 лет эксплуатации.
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