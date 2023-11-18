Автоэксперт назвали автомобили, которые быстро теряют в цене

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

При выборе нового автомобиля водители учитывают различные аспекты, включая перспективы его стоимости через несколько лет эксплуатации. Исследование, проведенное американским изданием iSeeCars, выявило модели, которые быстрее других теряют в цене после покупки.

Фото: openverse by Prior Design NA (priordesignusa.com) is licensed under CC BY 2.0

В опубликованном списке преимущественно представлены автомобили премиум-класса. Например, в ТОП-20 включены несколько моделей BMW и Mercedes-Benz.

Однако самой быстро теряющей в цене оказалась Maserati Quattroporte. За 5 лет владения стоимость этого автомобиля снижается более чем на 64%.

На втором месте в данном антирейтинге оказался BMW 7-Series.

Третью строчку занял еще один представитель итальянского автопрома — Maserati Ghibli.

Четвертое и пятое места заняли гибридный BMW 5-Series и Cadillac Escalade соответственно. Все эти автомобили теряют в цене более 50% за 5 лет эксплуатации.