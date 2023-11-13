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Эксперт Кондрашов: как распознать попытку угона машины по трем признакам

1:17
Авто

Эксперт по противоугонной защите, Андрей Кондрашов, выделил три ключевых признака, которые могут указывать на попытку угона автомобиля. Он отметил, что отогнутый бампер, следы взлома на дверных замках и поврежденное стекло задней левой двери могут быть явными признаками таких попыток.

Эксперт Кондрашов: как распознать попытку угона машины по трем признакам
Фото: Openverse by Traveller_40 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Кондрашов также подчеркнул, что на автомобилях Toyota и Lexus часто отмечаются несостоявшиеся попытки угона, когда угонщики оставляют отогнутый бампер в области левой фары и снятый разъем с проводами. Это связано с подключением специального оборудования, которое угонщики обычно не восстанавливают.

Как сообщает "Автоновости дня", эксперт также обратил внимание на повреждения замков дверей и разбитое стекло задней левой двери как потенциальные признаки попытки угона. Он пояснил, что угонщики часто выбирают именно это стекло, чтобы оставаться незамеченными во время движения, исключив его видимость со стороны.

Кроме того, Андрей Кондрашов раскрыл наличие "ловушек" для угонщиков в некоторых системах безопасности. Они активируются при отсутствии метки рядом с автомобилем, предупреждая владельца о возможной попытке угона.

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ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО ВАШ АВТОМОБИЛЬ ХОТЯТ УГНАТЬ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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