Эксперты "Автотека" выяснили, какие премиальные автомобили 3-5 летнего возраста редко менялись в 2023 году

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Специалисты из сервиса "Автотека", занимающегося онлайн-проверкой автомобилей, провели исследование и опубликовали результаты, показывающие, какие автомобили в премиальном сегменте, возрастом от 3 до 5 лет, редко меняли своих владельцев в 2023 году.

Фото: openverse

Согласно руководителю по развитию бизнеса в "Автотеке" Константину Болдыреву, низкая частота смены собственников у автомобилей свидетельствует о высокой лояльности владельцев к марке. В топе марок, чьи автомобили редко менялись, оказались традиционно представители европейских, корейских и японских производителей.

Среди марок, наиболее лояльными к своим автомобилям в 2023 году, оказались BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Land Rover. Кроме того, владельцы автомобилей Volvo, Porsche, Infiniti, Mini, Genesis, Jaguar и Cadillac также оставались верными своим машинам. Наименьшую склонность к смене автомобилей проявили владельцы BMW 5-Series, а также владельцы моделей BMW 3-Series, Mercedes-Benz E-Klasse, BMW X3, BMW X5, BMW X6, Mercedes-Benz C-Klasse и Audi A4.

Лучшие автомобили 2023 года!