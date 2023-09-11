Дилеры рассказали о новых автомобилях, которые привезут в Россию

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Этой осенью дилерская компания "Авилон" начнет продавать в России китайские кроссоверы Zeekr X и Lixiang L7. Об этом сообщил директор по маркетингу автомобильной группы "Авилон" Андрей Каменский.

Фото: Wikipedia

"Этой осенью мы ожидаем поступление в наши дилерские центры таких новинок, как Zeekr X и Lixiang L7. Можно прогнозировать хороший спрос на эти модели", — сказал Каменский.

Zeekr — это премиальный бренд электромобилей, входящий в состав компании Geely. Модель X стала третьей в линейке этого бренда и была представлена весной текущего года. Самая дорогая модификация оснащена двумя электромоторами общей мощностью 428 лошадиных сил и системой полного привода, разгон до 100 километров в час занимает 3,7 секунды. Версия с задним приводом способна проехать до 560 километров на одном заряде.

Lixiang L7 был представлен на китайском рынке в 2020 году. У этого кроссовера гибридная силовая установка мощностью 449 лошадиных сил, которая включает в себя турбодвигатель объемом 1,5 литра, тяговый аккумулятор и электромоторы. Запас хода на электротяге составляет 210 километров, а максимальная дальность хода превышает 1300 километров. Разгон до 100 километров в час занимает 5,3 секунды.

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