Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Британские ученые рассказали о пяти симптомах опухоли головного мозга
Профессор Сергей Тюляндин: Как защитить себя от онкологии
В Мурино мужчина сбил пешехода и скрылся
Ученые выяснили, что мясо приводит к инфекциям мочевыводящих путей
Врач-диетолог Дюваль поделилась способом избавиться от запора без таблеток
Датские ученые указали на противовоспалительное действие кофе с молоком
Терапевт Чиркова: Единственный эффективный способ убрать жир на животе
Обманите время: как после 50-55 лет быть стройной и активной
В США могут начать процедуру импичмента в отношении Байдена

В России может произойти рост цен на зимнюю резину

1:20
Авто

Цены на зимние шины в России могут вырасти. Несмотря на достаточное предложение шин на рынке, возможны колебания цен из-за колебаний курса рубля. Специализированные и нишевые шины, такие как шины для квадроциклов или велосипедов, особенно уязвимы к потенциальному повышению цен.

В России может произойти рост цен на зимнюю резину
Фото: openverse

Александр Казаченко, вице-президент Ассоциации автосервисов, дает представление о текущем состоянии российского рынка шин:

"Рост будет из-за курсовой разницы где-то на 15%, сейчас уже закупки начались, размещение заказов на фабриках Китая, Бразилии, Кореи зимних шин. Недавно парк оценивали, до скачка закупка была 9,5 млн, а после скачка, там таможня тоже влияет, доставка долларовая, после скачка выросла на 11,5 млн, то есть 2 млн разница на одном автопарке. Сейчас только идет размещение заказов. Ценники на летнюю резину как были, так и остались, пока не менялись, а на зимнюю цена будет выше. Задержек особо нет, калужский завод вышел на производственные мощности, резину делает, но наша резина все-таки, очень странно, дороже, чем китайская."

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Из-за санкций в России резко подорожали шины: причем, цены растут с каждой неделей
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Морпехи США погибли не в Австралии, а под Работино

Американский вертолёт V-22 Osprey, на котором находились двадцать морпехов США, разбился во время учений у берегов Австралии.

Такое число погибших солдат США "у берегов Австралии" связано с легализацией потерь на Украине
Разведчик ВС РФ: Киев отправляет женщин на передовую под Купянск
Киев отправляет женщин на передовую под Купянск
Австрийский политик предложил демонтировать Бразилию за поддержку России
ВСУ получат до 200 истребителей F-16, но есть нюанс — Коротченко
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
Владимир Зеленский рассказал, как захватит Крым
В Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях сильные взрывы
ВСУ дошли до сложнейшего участка обороны ВС России — ISW
ВСУ дошли до сложнейшего участка обороны ВС России — ISW
Последние материалы
Британские ученые рассказали о пяти симптомах опухоли головного мозга
Профессор Сергей Тюляндин: Как защитить себя от онкологии
В России может произойти рост цен на зимнюю резину
В Мурино мужчина сбил пешехода и скрылся
Ученые выяснили, что мясо приводит к инфекциям мочевыводящих путей
Врач-диетолог Дюваль поделилась способом избавиться от запора без таблеток
Какая самая большая планета во Вселенной
Датские ученые указали на противовоспалительное действие кофе с молоком
Терапевт Чиркова: Единственный эффективный способ убрать жир на животе
Обманите время: как после 50-55 лет быть стройной и активной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X