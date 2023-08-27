В России может произойти рост цен на зимнюю резину

Цены на зимние шины в России могут вырасти. Несмотря на достаточное предложение шин на рынке, возможны колебания цен из-за колебаний курса рубля. Специализированные и нишевые шины, такие как шины для квадроциклов или велосипедов, особенно уязвимы к потенциальному повышению цен.

Александр Казаченко, вице-президент Ассоциации автосервисов, дает представление о текущем состоянии российского рынка шин:

"Рост будет из-за курсовой разницы где-то на 15%, сейчас уже закупки начались, размещение заказов на фабриках Китая, Бразилии, Кореи зимних шин. Недавно парк оценивали, до скачка закупка была 9,5 млн, а после скачка, там таможня тоже влияет, доставка долларовая, после скачка выросла на 11,5 млн, то есть 2 млн разница на одном автопарке. Сейчас только идет размещение заказов. Ценники на летнюю резину как были, так и остались, пока не менялись, а на зимнюю цена будет выше. Задержек особо нет, калужский завод вышел на производственные мощности, резину делает, но наша резина все-таки, очень странно, дороже, чем китайская."