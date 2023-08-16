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Россияне бросились скупать легковые автомобили с пробегом

2:12
Авто

За июль текущего года было реализовано более 500 000 подержанных автомобилей, что на 18,9 процента больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, по информации от "Автостат".

Россияне бросились скупать легковые автомобили с пробегом
Фото: Greg Gjerdingen https://www.flickr.com/photos/greggjerdingen/46079240004/

Третий месяц подряд вторичный автомобильный рынок превысил отметку в 500 тысяч проданных машин. Аналитики подчеркивают, что результат июля, когда было продано 511,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, стал наилучшим с начала 2023 года.

В течение июля, как и в предыдущие месяцы, россияне продолжали предпочитать подержанные автомобили марки Lada: доля этой марки составила 20 процентов от общего объема вторичного рынка. Общее количество приобретенных подержанных автомобилей Lada составило 105,8 тысячи, что на 1,8 процента больше, чем годом ранее.

Второе место по популярности среди подержанных автомобилей занимает Toyota: было продано 64 тысячи единиц (+34,9 процента). На третьем месте находится Kia (29,6 тысячи единиц; +24,4 процента), четвертое место занимает Hyundai (29 тысяч единиц; +21,3 процента), а пятую строчку занимает Nissan, чей объем вторичного рынка также вырос (+23 процента, до 27,7 тысячи единиц).

Самой популярной моделью на вторичном рынке стал Ford Focus. Незначительно уступая ему, следуют Kia Rio и Hyundai Solaris. В пятерку лидеров также входят Lada 2114 и Toyota Corolla. По итогам первых семи месяцев текущего года объем вторичного автомобильного рынка составил 3,27 миллиона автомобилей. Это на 25 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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Дешёвки Очень не Дорого Автомобили с пробегом !
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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