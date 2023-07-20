Преодоление дефицита автозапчастей в России

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В последнее время в автомобильной отрасли России произошли значительные изменения, свидетельствующие об эффективном решении проблемы дефицита автозапчастей. По данным компании FitLab, приведенным в Telegram-канале "Автопоток", более 70% независимых станций технического обслуживания (СТО) теперь располагают необходимыми запчастями для ремонта автомобилей, что заметно лучше, чем в кризисный период пандемии вируса COVID-19.

Фото: https://zakrzewski-holowanie.pl/

Ситуация в России

Прежде чем перейти к более подробной информации, следует отметить, что, несмотря на сохраняющийся дефицит оригинальных запчастей, ситуация с наличием альтернативных комплектующих заметно улучшилась. Статистика показывает, что в пик кризиса запчастей в июне 2022 года только семь процентов независимых СТО имели в наличии необходимые детали. Однако с течением времени ситуация неуклонно улучшалась.

К октябрю 2022 года этот показатель вырос до 45%, а по состоянию на февраль 2023 года необходимые детали имелись на складах примерно 66% независимых СТО. По последним данным, полученным в июне 2023 года, необходимыми запчастями располагают 74% станций технического обслуживания, хотя этот показатель все еще несколько ниже 84%, зафиксированных в апреле 2020 года, до начала пандемии.

Нехватка оригинальных запчастей для автомобилей

Несмотря на значительный прогресс в решении проблемы общего дефицита запчастей, наличие оригинальных запчастей для автомобилей по-прежнему вызывает озабоченность. До начала операции по устранению уязвимости цепей поставок (SV0) в Украине в феврале 2022 года на станциях техобслуживания имелось чуть более 13% оригинальных автозапчастей.

К апрелю 2022 года этот показатель снизился до 8,2%, что свидетельствует о резком сокращении запасов. В течение первой половины 2023 года доля оригинальных деталей колебалась между 10,3% в апреле и 11% в июне.

Проблемы, с которыми сталкиваются автовладельцы

В конце весны автомобильный рынок столкнулся с проблемами, особенно для владельцев импортных автомобилей среднего и премиум-класса. Срок ожидания импортных автозапчастей составлял от нескольких недель до полугода.

Проблемы с поставками возникли по целому ряду компонентов, включая электронные блоки, кузовные элементы, детали интерьера, двигатели и трансмиссии для таких популярных марок, как Hyundai, Audi, BMW, Jaguar, Lexus и Cadillac. Несмотря на возможность параллельного импорта, ожидается, что дефицит сохранится как минимум до конца года.

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