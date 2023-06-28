Porsche France покажет специальный 911 на Le Mans Classic

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Компания Porsche France стратегически разместила загадочный 911 Carrera в Twitter, инициировав ожидание предстоящей специальной версии, презентация которой состоится 29 июня в 9:11 утра по местному времени. Эта дата совпадает с началом классического уик-энда в Ле-Мане, престижного мероприятия, которое возрождает трассу Ле-Ман для джентльменов-пилотов и их гоночных автомобилей, существовавшую до 1981 года, позволяя им вновь пережить опыт Ла-Сарт прошлых лет.

Хотя подробностей о готовящемся 911-м по-прежнему мало, он соответствует ограниченным сериям Porsche, выпущенным в последние годы для конкретных стран, таким как эксклюзивный 911 Carrera GTS Cabriolet America Edition, выпущенный в количестве 115 единиц в прошлом году. О сотрудничестве Porsche Exclusive Manufaktur и Porsche France свидетельствует наличие модели 356 SL на заднем плане загадочной фотографии, которая добавляет элемент интриги презентации.

Это конкретное купе с алюминиевым кузовом, украшенное гоночным кольцом №46, знаменует первую международную победу Porsche в автоспорте. Он одержал триумф в классе 1100 куб. см на "24 часах Ле-Мана" 1951 года, заслужив признание за свои характеристики. Изначально это был Gmund 356 1949 года выпуска с первых дней существования Porsche, автомобиль подвергся алюминиевой модификации после того, как Огюст Вейе, импортер Porsche во Франции, и Шарль Фару, гоночный директор Ле-Мана в тот период, убедили Фердинанда Порше принять участие в гонке.

Были сконструированы три гоночных автомобиля с измененным кузовом, что позволило значительно снизить вес на 265 фунтов по сравнению со стандартным 356-м со стальным кузовом и в результате получить облегченный автомобиль весом 1499 фунтов.

Обозначенный как Type 514 Porsche Sport для Ле-Мана 1951 года, Фердинанд сам ездил на шасси 356/2-063 в Ле-Мане, прежде чем передать его Вейе и штурману Эдмону Мушу для участия в гонке. Купе использовало мощь своего 46-сильного четырехцилиндрового двигателя boxer, в итоге заняв 19-е место в общем зачете, проехав 210 кругов и преодолев дистанцию в 2 840,65 километров — на 38 кругов меньше, чем победитель общего зачета, Jaguar C-Type.

Уверенность Фердинанда была подкреплена победой Porsche в классе, что привело к последующей разработке ориентированного на гонки 550 Spyder.

После своего триумфа в Ле-Мане 356 SL отправился в Калифорнию, где его крыша была снята американским импортером. Впоследствии он исчез, только чтобы вновь появиться в 1993 году на исторических гонках в Монтерее.

Энтузиаст Porsche и коллекционер Кэмерон Хили познакомился с автомобилем на мероприятии, описав его как "маленький красный родстер" после того, как он был перекрашен. Тогдашний владелец автомобиля продолжал ездить на нем до своей кончины в 2009 году, когда Хили решил приобрести его. Сотрудничая с Родом Эмори, Хили приступил к масштабному проекту реставрации, в ходе которого они выяснили истинную идентичность автомобиля как давно утраченного № 46.

Результаты их тщательных усилий были представлены на Rennsport Reunion 2015, что позволило энтузиастам оценить изысканные детали автомобиля с помощью увлекательной галереи с высоким разрешением.

Хили лелеял мечту повторить первоначальное путешествие Фердинанда, отправившись на машине в Ле-Ман по маршруту, верному первоначальному пути. Наконец-то, в этом году, его мечта стала реальностью.

Неудивительно, что Porsche внимательно следит за процессом открытия и реставрации автомобиля, выразив это в заявлении: " также примет участие в специальном мероприятии Le Mans Classic в конце июня, где он будет представлен в рамках эксклюзивного сотрудничества Porsche Exclusive и Porsche France, прежде чем выступить на Фестивале скорости в Великобритании в июле".

И таким образом, мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Мы предоставили этот исторический отчет в надежде, что он может дать ключ к пониманию уникальных особенностей предстоящего 911. Следите за обновлениями завтра.

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Porsche at Le Mans Classic 2022