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Оживи и дай умереть: Aston Martin исключает возвращение в сегмент седанов

2:36
Авто

В 2020 году Aston Martin попрощался со своим последним седаном Rapide. С тех пор преемник так и не появился, и, судя по всему, его не предвидится. В интервью австралийскому сайту Car Sales Алекс Лонг, глава компании по продуктам и рыночной стратегии, однозначно заявил: "Седана точно не будет". Согласно нераскрытым инсайдерским источникам, упомянутым изданием, бизнес-кейс для преемника Rapide просто не сходится, и Aston Martin считает, что сможет процветать в 2020-х годах без возвращения в сегмент седанов. Такое развитие событий является фантастической новостью для Rolls-Royce и Bentley.

Хотя наследие Aston Martin связано с двухдверными моделями GT, бренд периодически исследовал сегмент седанов на протяжении многих лет. Суббренд Lagonda, например, с 2015 по 2018 год выпускал лимитированный седан ультравысокого класса под названием Taraf наряду с Rapide, выпустив около 200 экземпляров. Эта длиннобазная четырехдверка черпала вдохновение в седане Lagonda с оригинальным дизайном от Уильяма Таунса, который выпускался с 1976 по 1990 год. Даже в 2015 году, когда во главе компании стоял бывший генеральный директор Энди Палмер, седан под маркой Lagonda был частью дорожной карты.

Таким образом, DBX, доступный в двух вариантах, в обозримом будущем останется единственным четырехдверным автомобилем Aston Martin. Что касается остального модельного ряда, то в предстоящих моделях основное внимание будет уделяться производительности. Поставки нового DB12 начнутся в ближайшем будущем, затем последует преемник Vantage, и, в конце концов, шоу-румы украсит замена DBS. Наконец, в 2024 году состоится торжественный въезд автомобиля Valhalla, оснащенного среднемоторной компоновкой, способной соперничать с Ferrari.

Если вам интересно, как мог бы выглядеть преемник Rapide, взгляните на концепт Lagonda Vision, представленный на автосалоне в Женеве в 2018 году. Этот дизайнерский образец отличался ярким и футуристичным внешним видом, дополненным салоном, похожим на гостиную, с вращающимися сиденьями.

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Как Астон Мартин научился никогда не доверять Форду!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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