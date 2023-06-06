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Ram Rampage — пикап для Латинской Америки

3:02
Авто

Дебют Ram Rampage уже не за горами, и бразильское подразделение марки предлагает взглянуть на дизайн компактного однообъемного грузовика в коротком предварительном видеоролике.

Ram Rampage — пикап для Латинской Америки
Фото: www.autoblog. com/2023/04/21/ram-rampage-compact-pickup-previewed-for-brazil/

Как и ожидалось, Rampage черпает вдохновение от своего более крупного аналога с кузовом на раме, модели 1500, и включает в себя несколько элементов дизайна. Его передняя часть отличается высоким и вертикальным профилем, украшенным заметным логотипом "RAM" в центре решетки радиатора и горизонтальными фарами со светодиодной подсветкой.

Мускулистый выпуклый капот напоминает капот модели 1500, а наличие эмблем "RAM TURBO" у основания А-стоек устанавливает визуальную связь между Rampage и его более крупным собратом. Однако стоит отметить, что модель, показанная на видео, может представлять собой вариант высшего класса, а базовые версии небольших грузовиков могут иметь менее прочный дизайн.

Помимо этих общих характеристик, сходство между двумя грузовиками уменьшается. При взгляде сбоку Rampage больше похож на Fiat Toro, другой бескапотный грузовик, специально разработанный и продаваемый в Латинской Америке. С-образная стойка имеет скошенный дизайн, а между кабиной и грузовым отсеком нет видимого разделения. Сзади Rampage демонстрирует заднюю дверь со встроенным спойлером, украшенную эмблемой "RAM" и сопровождаемую парой вертикальных светодиодных фар.

Ram еще не раскрыл механические детали Rampage, хотя, по непроверенным данным, грузовик будет построен на эволюции платформы, используемой в Dodge Hornet и Alfa Romeo Tonale, среди прочих моделей. Согласно этому сообщению, размеры Rampage составляют примерно 197 дюймов в длину, 73 дюйма в ширину и 71 дюйм в высоту, что делает его примерно на три дюйма короче и на два дюйма выше, чем Ford Maverick, при сохранении той же ширины.

Аналогично, подробности о доступных вариантах двигателей пока не разглашаются. Согласно тому же отчету, Rampage изначально будет выпускаться с 2,0-литровым турбодизельным четырехцилиндровым двигателем, а бензиновая 2,0-литровая турбочетверка, как ожидается, присоединится к линейке позже. Предполагается, что передний привод будет стандартным, а полный привод может быть предложен в качестве опции. Однако важно отметить, что официального подтверждения пока не было.

Ram планирует полностью представить Rampage в ближайшие недели, но нет никаких признаков того, что модель будет напрямую конкурировать с Maverick в США. Бренд подчеркивает, что Rampage был разработан с участием американских инженеров, но в первую очередь для латиноамериканского рынка.

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The New Tiny Ram Rampage Truck Is Born: Here's Everything You Need to Know!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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