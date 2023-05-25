Каких бед ждать от воздушной пробки в системе охлаждения автомобиля

3:26 Your browser does not support the audio element. Авто

Наличие воздушной пробки в системе охлаждения автомобиля — довольно распространенная проблема. Однако не все водители воспринимают её как существенную проблему, и делают это безосновательно. Недооценивать наличие воздуха в системе охлаждения было бы неразумно, так как это может привести к более серьезным неприятностям для владельца автомобиля. Но как воздух попадает в систему охлаждения?

Фото: https://sportishka.com/

Причины образования воздушной пробки в системе охлаждения

Образованию воздушных пробок в системе охлаждения может способствовать множество факторов. Например, воздух может попасть в систему, если владелец автомобиля недавно самостоятельно менял или доливал охлаждающую жидкость, пренебрегая инструкциями производителя.

Другая причина — негерметичность системы. Изношенные шланги и фитинги, снижение давления в системе, неисправный водяной насос или течь в прокладке головки блока цилиндров — все это может привести к образованию воздушной пробки.

Воздух может скапливаться в системе из-за неисправного клапана расширительного бачка, который не сбрасывает избыточное давление, втягивая воздух. Кроме того, использование низкокачественной охлаждающей жидкости также может усугубить эту проблему.

Как определить воздушный пузырь в системе охлаждения

Определить наличие воздушного пузыря в системе охлаждения довольно просто. Например, при включении отопителя автомобиля в салон поступает холодный воздух, соответственно повышается температура двигателя. Во время прогрева двигателя температура растет медленными темпами, потому что термостат остается открытым или в него попал воздух. Вы когда-нибудь замечали периодическое снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке? Более того, булькающие звуки, доносящиеся из-под капота, должны насторожить водителя. Какие действия следует предпринять в такой ситуации?

Как устранить воздушную пробку в системе охлаждения

При первых признаках наличия воздушной пробки в системе охлаждения следует немедленно принять меры по ее устранению. В противном случае это может привести к перегреву двигателя, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Рекомендуется доверить эту задачу профессионалам в автосервисе. Но если вы обладаете необходимыми навыками и желанием справиться с проблемой самостоятельно, никто не запрещает вам сделать это. Самое главное — соблюдать правильные шаги и впоследствии следить за работой системы.

Одним из методов устранения воздушной пробки является продувка охлаждающей жидкостью. Профессионалы рекомендуют заливать охлаждающую жидкость до максимального уровня в бачке. Затем откручивается крышка радиатора и запускается двигатель. Затем включается отопитель, и необходимо дождаться полного открытия термостата. Очень важно убедиться, что охлаждающая жидкость вытекает из радиатора без пузырьков воздуха. Наконец, можно затянуть крышку радиатора, а расширительный бачок должен быть заполнен соответствующим количеством охлаждающей жидкости, чтобы система работала оптимально.

Тем не менее, всё же рекомендуется довериться профессионалам, которые смогут выполнить эту задачу правильно и предоставить гарантию на свою работу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Воздушные пробки в системе охлаждения двигателя