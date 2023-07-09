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Как сделать так, чтобы вода не попадала на боковые окна с бокового

3:23
Авто

С погодой в России всегда было непросто. Если дома можно что-то исправить, то с природой еще никому не удавалось договориться. Как только наступает сентябрь, улицы заливает дождем, от которого невозможно укрыться или спрятаться.

Как сделать так, чтобы вода не попадала на боковые окна с бокового
Фото: armand-auto. ru/vybiraem-i-ustanavlivaem-dvorniki-svoimi-silami/

Ваше лобовое стекло вечно мокрое, дворники визжат, яростно смахивая потоки воды с боковых стекол. Иногда вы даже не можете увидеть своего соседа, не говоря уже о зеркалах заднего вида. Бытует мнение, что давно забытые диффузоры (помните такие накладки на двери, которые раньше были у всех) защищают от тирании стеклоочистителей, но это миф. Они не обеспечивают никакой защиты.

Некоторые модели автомобилей, которые разрабатывались инженерами и тестировались на реальных трассах, а не в компьютерных программах, имеют специальные выступающие стойки, которые создают углубление для окон. Однако не всем повезло иметь такую особенность.

И что теперь? Нужно ли менять машину? Учитывая нынешние обстоятельства и перспективы, этот вопрос задается с большим сарказмом, чем когда-либо прежде. Однако задуматься над ним стоит. И вот тут-то в игру вступает наш любимый гаражный "кастомайзинг", а из глубин памяти всплывает старый друг детства — Самоделкин.

Вам не нужно ничего заменять, достаточно внести некоторые изменения. Причем эта операция не потребует чудовищных вложений и легко может быть выполнена самостоятельно, при необходимости прямо у подъезда вашего дома.

Для решения этой насущной проблемы, возникающей каждую осень, вам понадобится лишь вода, тряпка, обезжириватель или средство для удаления силикона и специальные молдинги, которые можно легко найти на рынке или вашей любимой китайской барахолке. Иногда их называют просто резиновыми полосками, а иногда уважительно именуют "дефлекторами лобового стекла".

По сути, это резиновые полоски из плотного, но гибкого материала, которые приклеиваются к краю лобового стекла в месте его соприкосновения со стойками. Эти элементы уже оснащены двусторонним скотчем, который может эффективно выполнять свою основную задачу, если поверхность подготовлена должным образом. Поэтому первым делом нужно тщательно очистить и обезжирить "рабочую зону".

После этого необходимо провести пробную примерку, поскольку у вас есть только один шанс прикрепить их точно. Кстати, "модельно-специфические" и "универсальные" дефлекторы часто отличаются только размером и ценой. Сопоставив свои потребности с толщиной кошелька, вы сможете выбрать подходящий вариант, который при необходимости можно будет дополнительно отрегулировать с помощью хозяйственного ножа.

Они работают, но у каждой монеты есть обратная сторона: зимой, которая скоро наступит, дефлекторы имеют тенденцию накапливать снег. Вам придется либо постоянно счищать его щеткой, либо ждать, пока он отвалится сам по себе. Иногда снег отваливается вместе с дефлектором. Поэтому, выбирая "резиновую полосу", не стоит гнаться за ее высотой. Даже относительно тонкий вариант справится с осенними дождями, не добавив зимних сложностей.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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