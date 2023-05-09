Fisker сокращает прогноз производства на фоне растущих проблем для стартапов в сфере EV

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Во вторник компания Fisker Inc объявила о снижении производственного плана на 2023 год, что свидетельствует о проблемах, с которыми сталкиваются американские стартапы по производству электромобилей при наращивании объемов производства из-за ограничений в цепи поставок, снижения спроса и недостатка средств. В результате акции компании упали на 12% на предварительных торгах.

Фото: avtotachki .com/fisker-ocean-2023-elektromobil-kotoryy-mozhet-imet-oglushitel-nyy-uspeh-blagodarya-svoey-nizkoy-cene/

Эти новости появились вскоре после того, как автопроизводитель поставил свой первый внедорожник Ocean в Дании и зарегистрировал первый автомобиль в Германии.

Однако на показатели Fisker негативно повлияли слабые доходы, из-за которых акции Lucid Group Inc упали на 10% после снижения прогноза производства.

Многие американские стартапы по производству электромобилей, включая Fisker, сталкиваются с проблемами производства, медленным спросом и растущими процентными ставками, что препятствует их способности нарушить развитие отрасли. Чтобы стимулировать спрос, Tesla, лидер рынка, также снизила цены.

Fisker теперь планирует произвести от 32 000 до 36 000 единиц в 2023 году по сравнению с предыдущей целью в 42 400 автомобилей, объясняя сокращение трудностями в цепи поставок и обновленным графиком омологации.

Согласно данным Refinitiv, скорректированный убыток компании в размере 32 центов на акцию в первом квартале этого года оказался больше, чем убыток в 30 центов, прогнозируемый Уолл-стрит.

По состоянию на 31 марта компания Fisker располагала 652,5 млн долларов США в виде денежных средств и их эквивалентов, по сравнению с 1,04 млрд долларов США год назад. Компания ожидает, что во втором квартале будет произведено от 1 400 до 1 700 автомобилей.

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Fisker CEO on Q1 earnings results