Toyota обязали выплатить 20 миллионов рублей российскому владельцу автомобиля из-за протекающей крыши

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Житель Санкт-Петербурга выиграл судебный процесс против компании Toyota, получив компенсацию в размере 19,7 миллионов рублей. Как сообщает единая пресс-служба судов города, Ленинский районный суд вынес решение в пользу автовладельца, купившего седан премиум-класса у импортера автопроизводителя. У приобретенного им Lexus ES350 протекала крыша, из-за чего во время дождя в салон попадала вода. Помимо полного возврата денег за автомобиль, владельцу была присуждена значительная сумма компенсации за причиненные ему неудобства.

Фото: www.youtube. com/watch?app=desktop&v=k1Xe3q514ZM

Предыстория дела

Житель Санкт-Петербурга приобрел новый Lexus ES350 у автопроизводителя в 2020 году. После года эксплуатации он заметил, что во время дождя вода просачивается в салон через неисправный люк в крыше. Он сразу же отвез автомобиль в сервисный центр, но, несмотря на длительный период ремонтных работ, проблема сохранялась. Тогда автовладелец решил обратиться в суд.

Решение

Судья постановил, что импортер Toyota, ООО "Тойота Мотор", должен выплатить полную стоимость автомобиля в размере 3,45 миллиона рублей, а также разницу между первоначальной ценой автомобиля и его текущей рыночной стоимостью в размере 6,2 миллиона рублей. Компании также было предписано выплатить штраф в размере 3,5 миллиона рублей. Таким образом, владелец автомобиля получил от импортера компенсацию на общую сумму более 19,7 миллионов рублей.

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