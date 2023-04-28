Представляем вашему вниманию Москвич 3 в каршеринге: цены и наличие

2:10 Your browser does not support the audio element. Авто

BelkaCar, компания каршеринг в Москве, объявила о пополнении своего парка отечественным кроссовером Москвич 3. Автомобиль доступен для аренды по цене 11,6 рублей в минуту или 2 250 рублей в сутки.

Стандартная версия Москвич 3 оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил в сочетании с бесступенчатой трансмиссией.

Однако в стандартной версии нет подогрева сидений, который доступен только в версии "Комфорт". BelkaCar в настоящее время является единственным оператором совместного использования автомобилей, где вы можете арендовать Москвич 3.

Требования к аренде Москвич 3

Чтобы арендовать автомобиль Москвич 3 в BelkaCar, пользователь должен быть не моложе 21 года и иметь стаж вождения не менее двух лет. Согласно сайту оператора, стоимость минуты вождения автомобиля Москвич 3 в два раза дороже, чем вождение седана Kia Rio или Volkswagen Polo (стоимость минуты составляет пять рублей). Однако, когда речь идет об аренде автомобиля на сутки, Rio и Polo стоят дороже — 2 450 рублей против 2 250 рублей у "Москвич 3".

Москвич 3 в индустрии такси и каршеринга

В начале этого года было объявлено, что не менее 2 000 электромобилей Москвич 3 будут доступны для такси и служб совместного использования автомобилей. Завод подписал соглашение с компанией "Флот", подразделением "Яндекса", о поставке крупной партии автомобилей Москвич 3e. До этого Москвич договорилась о поставке 3 000 бензиновых автомобилей "Москвич 3" компании "Яндекс".

Кроме того, в апреле первые 50 кроссоверов Москвич 3 с 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом поступили в один из московских таксопарков и партнеров "Яндекс.Такси".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Новые автомобили легендарной марки «Москвич» теперь и в каршеринге