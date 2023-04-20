Honda представит линейку прототипов EV на выставке Auto Shanghai 2023

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Компания Honda представила на выставке Auto Shanghai 2023 свою последнюю линейку аккумуляторных автомобилей. Среди них два прототипа, близких к серийному производству, а третий — концепт будущего автомобиля, который еще не скоро появится.

Прототип e: NP2 и прототип e: NS2 — это кроссоверы, которые появятся в китайских салонах с начала 2024 года. Эти автомобили относятся ко второй волне эксклюзивной для Китая серии аккумуляторных моделей e: N компании Honda, которые построены на новой специализированной архитектуре EV.

Первая волна моделей включала e: NP1 и e: NS1, которые использовали листовой металл модели, известной в США как HR-V (в Китае она упоминается как XR-V и Vezel).

Если вам кажется, что e: NP2 и e: NS2 похожи внешне, это не обман зрения. Скорее всего, это один и тот же автомобиль с незначительными различиями в дизайне. У Honda есть два совместных предприятия в Китае, GAC Honda и Dongfeng Honda, каждое из которых построило свою собственную версию автомобиля.

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Выставка авто 2023 в Китае — ВАУ!