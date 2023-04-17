АЛМАЗ-АНТЕЙ начнет производство грузовиков на бывшем заводе Toyota в России

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

АЛМАЗ-АНТЕЙ, российский оборонный подрядчик, планирует начать производство грузовиков на бывшем сборочном заводе Toyota в Санкт-Петербурге. По словам Михаила Подвязникова, заместителя директора компании, завод "более современный", чем нынешние мощности Брянского автомобильного завода (БАЗ), входящего в состав "АЛМАЗ-АНТЕЙ".

Завод будет собирать грузовики для БАЗа, который планирует сертифицировать и запустить в производство новый тягач к середине 2024 года.

На бывшем российском заводе Toyota будет организована сборка грузовиков

В настоящее время БАЗ производит специализированные высокомобильные колесные шасси и тягачи, а также узлы и агрегаты, используемые в пожарной, аварийно-спасательной и аэродромной технике. Подвязников подчеркнул, что производство тягачей БАЗ на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге позволит создать рабочие места и увеличить объемы производства.

Площадка была передана ФГУП "Научно-исследовательский центр Минпромторга" (НАМИ) в марте 2023 года. НАМИ объявил о планах возобновить производство как можно скорее, поставив перед собой цель выпустить на заводе 100 000 автомобилей.

АЛМАЗ-АНТЕЙ расширит производство на бывшем заводе Toyota

Помимо сборки грузовиков, у АЛМАЗ-АНТЕЙ есть и другие планы в отношении бывшего завода Toyota. Компания планирует начать производство электрического кроссовера E-Neva на этой площадке в 2026 году.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Завод Тойота в СПб - прощай РАВ4 и Камри российской сборки. Независимое мнение из-за границы.