Самый дорогой номерной знак был продан в ОАЭ за 15 миллионов долларов. В аукционе принимал участие Павел Дуров

Неизвестный покупатель заплатил 15 миллионов долларов за автомобильный номерной знак на аукционе в Объединенных Арабских Эмиратах. Табличка состоит из буквы "P" и цифры "7".

Аукцион был одним из самых редких для автомобильных номерных знаков, а победная ставка составила 55 миллионов дирхамов. В аукционе участвовал российский бизнесмен Павел Дуров, но его ставка была завышена, и он не смог приобрести номер. Все вырученные от аукциона средства пойдут на благотворительность.

Рекордный аукцион

Аукцион по продаже автомобильного номерного знака "P7" вошел в историю как самый дорогой автомобильный номерной знак, когда-либо проданный, с выигрышной ставкой в 15 миллионов долларов. Аукцион проходил в ОАЭ, а вырученные средства пойдут на благотворительность. Аукцион стал редкой возможностью для автолюбителей приобрести один из самых редких автомобильных номерных знаков в мире.

Участие Дурова

Российский бизнесмен, основатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров принял участие в аукционе. Однако его ставка была завышена, и он не смог приобрести номер. Сумма ставки Дурова была приблизительно 772 миллиона рублей.

Предыдущие рекорды

Предыдущий рекорд самого дорогого автомобильного номера принадлежал арабскому бизнесмену Саиду Абдул Гаффару Хури, который в 2008 году заплатил 52,2 миллиона дирхамов за номерной знак с цифрой "1". В апреле прошлого года автомобильный номерной знак с буквами "AA8" был продан за 35 миллионов дирхамов, что составляет примерно 9,5 миллиона долларов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

5 САМЫХ ДОРОГИХ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ В МИРЕ