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Ранние модели Kia Soul EV отзываются из-за риска возгорания

Авто

Электромобили, возможно, не так склонны к возгоранию, как думают некоторые люди. Тем не менее, когда такие пожары все же случаются, пожарным может потребоваться много усилий, чтобы взять их под контроль. Учитывая это, неудивительно, что автопроизводители быстро принимают меры по расследованию любых признаков риска возгорания и отзывают пострадавшие автомобили.

Ранние модели Kia Soul EV отзываются из-за риска возгорания

Последним автопроизводителем, сделавшим это, стала компания Kia, которая отзывает небольшое количество автомобилей Soul EV из-за риска возгорания, связанного с коротким замыканием в аккумуляторном блоке.

Отзыв затрагивает 2 689 автомобилей Kia Soul EV, произведенных в период с 2015 по 2019 год и оснащенных высоковольтным блоком батарей E400, а также некоторые автомобили, в которых батареи были заменены по гарантии.

В ходе расследования было установлено, что между анодом и катодом батареи может произойти короткое замыкание, что повышает риск возгорания аккумуляторного блока. Хотя компания Kia заявила, что точная причина короткого замыкания неизвестна, она считает, что оно может быть вызвано "аномально большим количеством осадка в элементах батареи".

Хотя пожар может произойти во время движения, существуют предупреждающие признаки, которые могут указывать на проблему. В документации по отзыву говорится, что батареи могут не полностью заряжаться, запас хода автомобиля может уменьшиться, а также может загореться сигнальная лампа EV.

Хотя перспектива пожара вызывает тревогу, компания Kia заявила, что ей известно только о трех случаях, связанных с этой проблемой, и никто в результате не пострадал.

Интересно, что Kia столкнулась с трудностями при изучении проблемы на нескольких сгоревших автомобилях из-за повреждений, вызванных интенсивными усилиями по тушению пожара, необходимыми для устранения возгорания аккумулятора.

Для диагностики проблемы дилеры будут использовать обновление программного обеспечения, которое может обнаружить аномальное напряжение ячеек до того, как произойдет короткое замыкание.

Если проблема присутствует, включится предупреждающая лампа EV, автомобиль ограничит зарядку до 80 процентов и перейдет в режим "хромой дом". На автомобилях, испытывающих такие условия, дилер бесплатно заменит аккумулятор. 

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Электро Kia Soul 64 kWh - 500 км на одном заряде!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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