Рост спроса на дешевые шины: россияне сокращают расходы

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Спрос на шины премиум-класса снижается, поскольку российские водители все чаще выбирают более дешевые альтернативы. Согласно последним данным, продажи автомобильных шин в России упали на 16% в первом квартале 2023 года, при этом водители приобрели 3,2 миллиона шин в этот период по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Падение продаж означает снижение на 42% в денежном выражении, что составляет 14 млрд рублей.

Хотя эти данные свидетельствуют о смещении внимания покупателей в сторону новых брендов, предлагающих более дешевые варианты, пока рано говорить о стагнации рынка.

Кроме того, в настоящее время проводится сравнение с высоким уровнем цен весной 2022 года, когда многие водители запасались шинами в ожидании дефицита.

Основные моменты:

25% всех продаж шин приходится на колесные диски R16, 21,1% продаж — на 15-дюймовые и 13,4% — на 14-дюймовые диски.

Спрос на продукцию премиум-класса снижается, поскольку россияне все чаще выбирают бюджетные альтернативы от новых производителей.

Интерес рынка к шинам сохраняется, несмотря на снижение продаж по сравнению с началом 2022 года.

В марте продажи шин выросли в 3,5 раза по сравнению с февралем, причем наибольшей популярностью на рынке пользовались новые шины таких брендов, как Pirelli, Triangle, Yokohama, Michelin и Bridgestone.

Средняя стоимость нового комплекта летних шин на Avito (популярный онлайн-маркет в России) в марте составила 35 300 рублей. Средняя цена подержанного комплекта составила 11 600 рублей.

На начало сезона на складах было 34,8 млн летних и всесезонных шин, которых, по оценкам экспертов, при нынешнем уровне спроса хватит на 22 месяца и 15 месяцев соответственно.

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