Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рост доли китайских автомобилей в российских госзакупках
Меняйло попросил проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным из Северной Осетии
Генерал Бондарев: армия Украины истощена, контрнаступление Киева обречено на провал
Arab News: США подталкивают Турцию к санкциям против РФ: никаких западных товаров русским!
Врио главы ДНР Пушилин рассказал о поездке в Артёмовск
В Курске отменён военный парад на День Победы
The Times: у Украины остался последний шанс на наступление
Офицер "Ахмата" с позывным "Охотник" пообещал отразить контрнаступление ВСУ в районе Кременной
"Царьград: боец с позывным "Ратибор" рассказал о нраве нацистов, которые сжигают заживо и расстреливают своих же

Рост спроса на дешевые шины: россияне сокращают расходы

2:21
Авто

Спрос на шины премиум-класса снижается, поскольку российские водители все чаще выбирают более дешевые альтернативы. Согласно последним данным, продажи автомобильных шин в России упали на 16% в первом квартале 2023 года, при этом водители приобрели 3,2 миллиона шин в этот период по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Падение продаж означает снижение на 42% в денежном выражении, что составляет 14 млрд рублей.

Рост спроса на дешевые шины: россияне сокращают расходы

Хотя эти данные свидетельствуют о смещении внимания покупателей в сторону новых брендов, предлагающих более дешевые варианты, пока рано говорить о стагнации рынка.

Кроме того, в настоящее время проводится сравнение с высоким уровнем цен весной 2022 года, когда многие водители запасались шинами в ожидании дефицита.

Основные моменты:

  • 25% всех продаж шин приходится на колесные диски R16, 21,1% продаж — на 15-дюймовые и 13,4% — на 14-дюймовые диски.
  • Спрос на продукцию премиум-класса снижается, поскольку россияне все чаще выбирают бюджетные альтернативы от новых производителей.
  • Интерес рынка к шинам сохраняется, несмотря на снижение продаж по сравнению с началом 2022 года.
  • В марте продажи шин выросли в 3,5 раза по сравнению с февралем, причем наибольшей популярностью на рынке пользовались новые шины таких брендов, как Pirelli, Triangle, Yokohama, Michelin и Bridgestone.
  • Средняя стоимость нового комплекта летних шин на Avito (популярный онлайн-маркет в России) в марте составила 35 300 рублей. Средняя цена подержанного комплекта составила 11 600 рублей.
  • На начало сезона на складах было 34,8 млн летних и всесезонных шин, которых, по оценкам экспертов, при нынешнем уровне спроса хватит на 22 месяца и 15 месяцев соответственно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Стоит ли покупать б/у шины и как их правильно хранить? / советы автомобилистам
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
После зверств ВСУ в Киево-Печерской лавре замироточили иконы

В Киево-Печерской лавре сообщили о чудесах, которые начали происходить после решения украинский властей о выселении монахов.

В Киево-Печерской лавре замироточила икона святого Феодосия Печерского
Onet: украинцы на Кипре раздражают поляков и жалуются на большое количество русских
Украинцы на Кипре жалуются на русских и раздражают поляков — Onet
Украинский боец признался, что чудом остался жив после работы танка ВС РФ
Появилось видео мощнейшего удара по запорожскому форпосту ВСУ
Курская дуга 2.0 должна вывести ВС РФ как можно дальше на запад Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Украина ждёт десятки тысяч солдат, мобилизованных в Европе
Русские чуть не сбили самолёт-разведчик НАТО вблизи Крыма
В США обомлели от российского оружия апокалипсиса
В США обомлели от российского оружия апокалипсиса
Последние материалы
Эксперты пояснили, почему мокрые собаки неприятно пахнут
Фитнес-тренер Шишкин посоветовал не испытывать желудок на растяжение на майских праздниках
В Госдуме призвали разблокировать Twitter*
Певица Лолита заявила о расставании с молодым любовником
Белик: Зеленский — слепая пешка в руках США, которой легко пожертвуют при необходимости
Народный артист России Филипп Киркоров сообщил, что Лада Дэнс не способна его разлюбить
Глава Института стран СНГ Горбачёв заявил о полном контроле США над Зеленским
Toyota 4Runner 2023 года: внедорожник, неподвластный времени
Москва, Санкт-Петербург и приграничные территории России станут главными целями контрнаступления ВСУ - депутат Делягин
Bloomberg: утечка секретных документов Пентагона может затруднить поддержку Киева со стороны США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников