Рост спроса на дешевые шины: россияне сокращают расходы

Спрос на шины премиум-класса снижается, поскольку российские водители все чаще выбирают более дешевые альтернативы. Согласно последним данным, продажи автомобильных шин в России упали на 16% в первом квартале 2023 года, при этом водители приобрели 3,2 миллиона шин в этот период по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Падение продаж означает снижение на 42% в денежном выражении, что составляет 14 млрд рублей.
Хотя эти данные свидетельствуют о смещении внимания покупателей в сторону новых брендов, предлагающих более дешевые варианты, пока рано говорить о стагнации рынка.
Кроме того, в настоящее время проводится сравнение с высоким уровнем цен весной 2022 года, когда многие водители запасались шинами в ожидании дефицита.
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