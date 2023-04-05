VW отзывает Atlas, Atlas Cross Sport из-за проблем с датчиком подушки безопасности

Новейшие автомобильные системы подушек безопасности стали значительно сложнее, чем прежние системы реагирования на столкновения, срабатывающие при ударе.
Помимо датчиков, отслеживающих столкновения снаружи, существуют датчики внутри сидений, определяющие наличие пассажира и его размеры, достаточные для того, чтобы выдержать мощный взрыв подушки безопасности.
Однако эти датчики не всегда работают правильно. В некоторых случаях, например, в некоторых моделях Volkswagen Atlas и Atlas Cross Sport, датчики сидений могут быть неисправны, что приводит к тому, что подушки безопасности не срабатывают, даже если в автомобиле сидит человек. Недавно автопроизводитель отозвал тысячи таких внедорожников и предупредил о недопустимости нахождения пассажиров на переднем пассажирском сиденье.
Под отзыв попадают внедорожники Atlas, произведенные в период с 2018 по 2021 год, и Atlas Cross Sports, произведенные в 2020 году. Отзыв затронул более 143 000 единиц, и проблема заключается в системе обнаружения пассажиров. Эта система предназначена для предотвращения травмирования детей подушками безопасности и может деактивировать подушку безопасности, когда сиденье пустует.
Датчики в этих автомобилях являются частью системы подогрева сидений и соединены проводом с блоком управления под сиденьем. Если датчик обнаруживает неисправность, он может неточно распознать присутствие пассажира, что приведет к отключению подушки безопасности. Однако, когда это происходит, в комбинации приборов появляется предупреждающая лампочка.
Неудивительно, что NHTSA заявило, что неработающие или деактивированные подушки безопасности увеличивают риск травмирования переднего пассажира при аварии.
Volkswagen не сообщил о травмах, связанных с этой проблемой, и начал расследование в 2019 году после получения индивидуальных жалоб от владельцев. Интересно, что автопроизводитель не смог определить техническую первопричину проблемы, но решил отозвать автомобили в качестве меры предосторожности.
Хотя многие отзывы имеют определенные сроки для уведомления владельцев и ремонта, Volkswagen все еще дорабатывает детали исправления. Тем временем, владельцам пострадавших моделей Atlas рекомендуется не садиться на переднее пассажирское сиденье.
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