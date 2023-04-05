VW отзывает Atlas, Atlas Cross Sport из-за проблем с датчиком подушки безопасности

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Новейшие автомобильные системы подушек безопасности стали значительно сложнее, чем прежние системы реагирования на столкновения, срабатывающие при ударе.

Помимо датчиков, отслеживающих столкновения снаружи, существуют датчики внутри сидений, определяющие наличие пассажира и его размеры, достаточные для того, чтобы выдержать мощный взрыв подушки безопасности.

Однако эти датчики не всегда работают правильно. В некоторых случаях, например, в некоторых моделях Volkswagen Atlas и Atlas Cross Sport, датчики сидений могут быть неисправны, что приводит к тому, что подушки безопасности не срабатывают, даже если в автомобиле сидит человек. Недавно автопроизводитель отозвал тысячи таких внедорожников и предупредил о недопустимости нахождения пассажиров на переднем пассажирском сиденье.

Под отзыв попадают внедорожники Atlas, произведенные в период с 2018 по 2021 год, и Atlas Cross Sports, произведенные в 2020 году. Отзыв затронул более 143 000 единиц, и проблема заключается в системе обнаружения пассажиров. Эта система предназначена для предотвращения травмирования детей подушками безопасности и может деактивировать подушку безопасности, когда сиденье пустует.

Датчики в этих автомобилях являются частью системы подогрева сидений и соединены проводом с блоком управления под сиденьем. Если датчик обнаруживает неисправность, он может неточно распознать присутствие пассажира, что приведет к отключению подушки безопасности. Однако, когда это происходит, в комбинации приборов появляется предупреждающая лампочка.

Неудивительно, что NHTSA заявило, что неработающие или деактивированные подушки безопасности увеличивают риск травмирования переднего пассажира при аварии.

Volkswagen не сообщил о травмах, связанных с этой проблемой, и начал расследование в 2019 году после получения индивидуальных жалоб от владельцев. Интересно, что автопроизводитель не смог определить техническую первопричину проблемы, но решил отозвать автомобили в качестве меры предосторожности.

Хотя многие отзывы имеют определенные сроки для уведомления владельцев и ремонта, Volkswagen все еще дорабатывает детали исправления. Тем временем, владельцам пострадавших моделей Atlas рекомендуется не садиться на переднее пассажирское сиденье.

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