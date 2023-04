Единичные модели Maserati GranTurismo посвящены прошлому и будущему марки

Компания Maserati представит новый GranTurismo на Миланской неделе дизайна 2023 года, продемонстрировав универсальность автомобиля с помощью двух уникальных моделей, подготовленных отделом Fuoriserie.

GranTurismo One Off Prisma и GranTurismo One Off Luce были разработаны как дань уважения прошлому, настоящему и будущему Maserati.

Prisma — это праздник предшественников GranTurismo, с ярким и красочным экстерьером, окрашенным в 14 различных оттенков. В автомобиле использована смесь цветов, которые предлагались на моделях Maserati на протяжении всей истории, включая пурпурно-фиолетовый цвет Amaranto модели A6 1500 1947 года и Oro Longchamps модели Khamsin 1973 года.

Кузов украшен более чем 8 500 буквами с названиями исторических моделей Maserati, нанесенными вручную для создания второго слоя.

С другой стороны, Luce представляет будущее Maserati с его элегантным и современным дизайном. Хотя Luce не такой красочный, как Prisma, его зеркальная отделка и лазерная гравировка делают его таким же очаровательным. Контуры автомобиля органично вписываются в окружающую обстановку благодаря нейлону EcoNyl, использованному в интерьере.

Maserati пока не раскрывает будущее этих двух единичных моделей, но они могут стать частью коллекции компании или быть проданы коллекционерам. Между тем, обычная серийная модель GranTurismo, оснащенная 3,0-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом и ценой около $174 000, скоро появится в салонах. Вскоре ожидается появление кабриолета GranCabrio нового поколения.

